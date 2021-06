Nam thanh niên xin ăn qua ngày gặp ngay các chiến sĩ công an và cái kết

Trưa 22/6, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã liên hệ với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn đề nghị hỗ trợ giúp đỡ nam thanh niên lang thang xin ăn có công ăn việc làm, để tiếp tục mưu sinh.

Nam thanh niên được công an xin việc làm.

Theo cơ quan công an, vào ngày 26/5/2021, qua công tác nắm tình hình tại địa bàn cơ sở Công an phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La được nhân dân tổ 6, phường Quyết Thắng báo có một thiếu niên người dân tộc đi lang thang, không có giấy tờ tùy thân đồ dùng cá nhân gì, vào các nhà dân xin cơm ăn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an phường nhanh chóng đưa thanh niên này về trụ sở ông an phường để xác minh. “Qua các biện pháp công tác xác minh xác định, nam thanh niên tên là Vừ A Dơ (SN 2003, trú tại: Bản Láo Hả, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Chiến sĩ công an đưa Dơ đến nơi làm việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhận thấy, hoàn cảnh gia đình em đặc biệt khó khăn, gia đình có 6 anh chị em, Dơ là con út, Bố Dơ mất sớm không có điều kiện học tập phải tự lao động kiếm sống”, một lãnh đạo Công an phường Quyết Thắng chia sẻ.

Ngoài ra, vị lãnh đạo này cũng thông tin: “Do tại địa phương không có công ăn việc làm nên ngày 20/5/2021, Dơ bắt xe ôm xuống thành phố Sơn La, để đón xe khách đi Hà Nội tìm việc làm, nhưng khi xuống đến bến xe thành phố Sơn La do đang dịch Covid -19, không có xe xuống Hà Nội.

Nơi làm việc của nam thanh niên.

Dơ đi lang thang trên địa bàn thành phố Sơn La tìm việc làm, nhưng không xin được, số quần áo mang theo đã bị mất và bản thân không có tiền để mua đồ ăn nên Dơ lang thang đi xin đồ ăn sống qua ngày”.

Theo vị lãnh đạo Công an phường Quyết Thắng, cơ quan công an phường đã động viên và cung cấp một số tiền cho Dơ để quay về quê, nhưng Dơ nói “Cháu không muốn về, gia đình cháu nghèo lắm, không có cái ăn”.

Dơ đang làm việc ở một ga ra ô tô trên địa bàn.

Cảm thương với hoàn cảnh của Dơ, với lòng trắc ẩn của người cán bộ Công an nhân dân, Ban chỉ huy Công an phường Quyết Thắng đã đặt vấn đề liên hệ với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường đề nghị hỗ trợ giúp đỡ.

Qua vận động, ngày 26/5/2021 anh Hoàng Văn Thái, một nhà hảo tâm trên địa bàn là chủ Ga ra ô tô 3-2, địa chỉ tổ 9, phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La đã đồng ý nhận em Vừ A Dơ đến vừa làm vừa học nghề, nuôi ăn ở và trả một phần tiền công theo tay nghề.

Tân Trường