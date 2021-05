Người giúp tài xế taxi kể giây phút khống chế kẻ truy nã trên đường Cienco5

Anh Phạm Văn Thưởng - người giúp tài xế taxi khống chế tên cướp trên đường Cienco5.

Chiều 18/5, theo một nguồn tin của PV Báo Giao thông, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) đã mời công dân tham gia giúp đỡ tài xế xe taxi khống chế, bắt giữ tên cướp trong vụ án trên đường Cienco5 đến trụ sở Công an xã Tân Ước để xác định những thông tin liên quan.

Được biết, người giúp tài xế taxi khống chế, bắt giữ tên cướp là anh Phạm Văn Thưởng (SN 1990, quê tỉnh Thái Bình, hiện đang ở quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Phạm Văn Thưởng cho biết, vào chiều 16/5, anh cùng một người em tên Tuấn (SN 1995, ở tỉnh Hoà Bình) đi xe máy từ huyện Thanh Oai đi về quận Hà Đông. Khi đến gần ngã tư thuộc địa bàn xã Cự Khê, anh nhìn thấy phía bên kia đường có 1 ô tô taxi đỗ ở đó, có hai người đang vật lộn đánh nhau, máu me be bét.

Anh Thưởng nói, thời điểm có mặt tại hiện trường, thấy có 4-5 người nhưng không ai vào can ngăn, mà chỉ đứng quay điện thoại.

"Tôi mới lại gần hỏi làm sao đấy, thì tài xế taxi mặc áo trắng nói: "Anh giúp em với, nó là cướp nó đâm em. Nhìn thấy tài xế taxi máu chảy nhiều, ướt cả vạt áo trắng đồng phục, tôi lại gần vạch áo ra thấy ở ngực trái của người này có vết dao đâm", anh Thưởng kể.

Thấy vậy, anh Thưởng hỏi nhanh: "Dao đâu?", tài xế taxi bảo dao ở trong xe ô tô.

Chiều 18/5, Giám đốc Công an TP Hà Nội đến thăm hỏi, động viên tài xế Minh tại Bệnh viện Quân y 103.

"Tôi thoáng nghĩ tài xế taxi bị thương nặng rồi, nên mới lao vào giữ tên cướp, đồng thời bảo tài xế taxi nghỉ rồi đi sơ cứu. Khi tôi giữ tên cướp, thì tài xế taxi đi về phía xe ô tô. Tôi hỏi "làm gì thế, nghỉ đi", tài xế taxi bảo lấy điện thoại để gọi về cho vợ", anh Thưởng kể tiếp.

Lúc này, anh Thưởng nói với tên cướp: "Tao cho mày vào lề đường ngồi, mày mà chạy tao đánh".

Theo anh Thưởng, khi dẫn tên cướp vào lề đường, anh đã nhanh tay cởi lấy áo của tên cướp, dùng áo đó trói tay tên cướp. Ngồi giữ được một lúc, anh nhờ người đi đường chở xe máy tài xế taxi vào bệnh xá gần đó để sơ cấp cứu.

Tài xế taxi được người dân chở đi được một lát thì thấy có ô tô Công an xã Cự Khê ra, còng tay tên cướp đưa đi.

Công an xã Cự Khê dẫn giải tên cướp về trụ sở công an xử lý theo quy định.

Anh Thưởng cho biết, khi tên cướp được Công an đưa đi, anh cùng người em tiếp tục đi về Hà Đông. Chính người em tên Tuấn đi cùng đăng video clip lên mạng, và từ đó, công an dò tìm biết được thông tin về anh.

"Tôi nhận được điện thoại từ cơ quan công an bảo đến UBND xã Tân Ước, huyện Thanh Oai lấy tờ khai vào chiều nay", anh Thưởng nói.

Anh Thưởng cho biết thêm, sự việc giúp tài xế taxi giữ tên cướp, anh thấy cũng bình thường. Quá trình đi đường, nhiều lần gặp các vụ TNGT, anh cũng dừng lại giúp người bị nạn.

"Đây là việc rất bình thường, người dân giúp nhau thôi mà", anh Thưởng cho hay.

Anh Thưởng (mũ trắng) cùng tài xế taxi (áo trắng) khống chế tên cướp trên đường Cienco5.

Như Báo Giao thông đưa tin trước đó, khoảng 14h30’ ngày 16/5, đối tượng Đặng Phạm Sáu (SN 1970, trú huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa), bắt taxi hãng G7, biển kiểm soát 30A-388.54, do anh Nguyễn Trần Minh điều khiển, đi từ khu vực cầu Chương Dương về phía huyện Thanh Oai, mục đích về Thanh Hóa.

Đến 16h cùng ngày, khi đi đến đoạn đường Cienco 5, thuộc địa phận xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, do nghi ngờ Sáu không có tiền trả, nên anh Minh dừng xe không đồng ý đi nữa. Đồng thời, anh Minh gọi điện thoại cho vợ nói về việc đang chở khách nhưng khách không có tiền trả, rồi gửi định vị xe cho vợ.

Bất ngờ, đối tượng Sáu dùng dao mang theo (dạng dao bầu) đâm vào vùng ngực trái anh Minh. Bị đâm bất ngờ vào chỗ hiểm nhưng anh Minh vẫn cố gắng mở cửa xe ô tô, vật lộn khống chế tên cướp. Vừa giằng co với đối tượng, anh Minh vừa tri hô.

Video tài xế taxi G7 khống chế tên cướp và được anh Thưởng (mũ trắng) hỗ trợ:

Dù nhiều người chứng kiến sự việc nhưng khá lâu sau, anh mới được anh Thưởng đi qua đường hỗ trợ giữ tên cướp. Sau khi công an nhận tin báo, đã đưa tên cướp về trụ sở để điều tra làm rõ.

Vụ việc hai ngày qua được dư luận đặc biệt quan tâm do có tình tiết một công an xã có mặt tại hiện trường nhưng không hề hỗ trợ người dân bắt cướp. Cán bộ công an vô cảm đó được xác định là Đại úy Nguyễn Thanh Lâm, cán bộ Công an xã Cự Khê.

Hiện Công an huyện Thanh Oai thực hiện kỷ luật cảnh cáo Đại úy Nguyễn Thanh Lâm và điều chuyển công tác từ Công an xã Cự Khê lên Công an huyện Thanh Oai.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Sáu khai nhận, do đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người, Sáu nghi ngờ anh Minh báo Công an bắt mình nên đã rút dao đâm anh.

Đối tượng Sáu đang trốn truy nã về hành vi giết con trai chủ tiệm cầm đồ ở Thanh Hóa ngày 23/4.

Theo baogiaothong.vn

