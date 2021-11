Thủ tục chuyển hộ khẩu tập thể về nhà riêng đối với công an

Cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân đã đăng ký thường trú tại nơi đơn vị đóng quân mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới ngoài đơn vị đóng quân và đủ điều kiện đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 21 Luật Cư trú...

Vũ Việt Thành hỏi:

Tôi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân tháng 9/2019, sau khi ra trường, tôi được bố trí công tác tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, và được chuyển hộ khẩu tập thể từ Học viện An ninh nhân dân về Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Hiện nay, tôi muốn chuyển hộ khẩu tập thể từ đơn vị về đăng ký hộ khẩu thường trú tại chung cư 789 (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhưng qua tra cứu thì thấy thông tin cá nhân của tôi không có trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tôi được biết, theo Luật Cư trú năm 2020, từ ngày 1/7/2020, đối tượng như tôi sẽ không được công nhận có hộ khẩu tập thể nữa. Tôi muốn hỏi Bộ Công an, trường hợp không có thông tin cá nhân trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải làm những thủ tục gì để được chuyển hộ khẩu tập thể về nhà riêng?

Bộ Công an trả lời:

Việc đăng ký thường trú đối với người công tác, làm việc trong Công an nhân dân đã được quy định, hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú. Theo đó, đối với trường hợp cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân đã đăng ký thường trú tại nơi đơn vị đóng quân mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới ngoài đơn vị đóng quân và đủ điều kiện đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 21 Luật Cư trú kèm giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp (ký tên và đóng dấu).

Đồng thời, tại Khoản 1 Điều 5 Chương II Thông tư số 57/2021 quy định về quy trình đăng ký thường trú đã quy định: “Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin công dân kê khai trong Tờ khai thay đổi thông tin cư trú với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin không có hoặc có nhưng không trùng khớp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện việc thu nhập, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định”. Do trường hợp công dân Vũ Việt Thành chưa có thông tin trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, công dân liên hệ với cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú để được hướng dẫn việc thu nhập, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đăng ký thường trú theo quy định.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an