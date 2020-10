Khen ngợi thanh niên quyết không để tài xế xe tải gây tai nạn chết người chạy thoát

Trong thư khen của Công an Thị xã Kỳ Anh có đoạn viết: "Xin ghi nhận, biểu dương hành động đầy trách nhiệm của anh Trần Tuấn Phong. Kính chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Mong rằng sẽ có nhiều hành động tốt đẹp của công dân để cùng với Công an thị xã Kỳ Anh đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh".

Chia sẻ với PV, anh Trần Tuấn Phong không khỏi xúc động cho biết, lúc đó trời mưa to, rất ít người và phương tiện qua lại. Khi chứng kiến vụ việc tôi chỉ nghĩ hành vi của tài xế xe tải là quá vô cảm nên quyết định gọi điện cho công an báo tin rồi tự mình đuổi theo chiếc xe gây tai nạn.

“Việc lãnh đạo công an thị xã ghi nhận và gửi thư khen khiến tôi và gia đình rất cảm động”, anh Phong nói.

Trao thư khen của lãnh đạo Công an thị xã Kỳ Anh cho anh Trần Tuấn Phong.

Như Infonet đã thông tin về vụ việc, vào khoảng 21h50 phút, ngày 3/10, khi anh Trần Tuấn Phong điều khiển xe trên đường đoạn qua khu vực tổ dân phố Hưng Hòa (phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh) thì chứng kiến một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa xe tải mang BKS 07723 lưu thông theo hướng Bắc - Nam do Phạm Quốc Huy (SN 1989, trú tại Đồng Thanh, Kim Động, Hưng Yên) điều khiển va chạm với chiếc xe mô tô 38K1-056.51 do Nhự Tiến Hùng (SN 1996, trú tại xóm Bắc Châu, xã Kỳ Châu) điều khiển.

Vụ va chạm khiến cho anh Hùng bị thương nặng, nằm bất tỉnh trên đường.

Chứng kiến vụ việc, anh Phong đã báo với một số tài xế lái xe tắc xi Mận Vũ đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. Tuy được cấp cứu kịp thời nhưng anh Hùng đã tử vong sau đó.

Anh Phong đuổi theo chiếc xe gây tai nạn chết người, phối hợp với công an khống chế tài xế.

Khi thấy tài xế gây ra vụ tai nạn bỏ chạy, anh Phong đã quyết định gọi điện thoại cho lực lượng công an báo tin và đuổi theo chiếc xe gây tai nạn.

Khi đuổi theo chiếc xe đến phường Kỳ Trinh, anh Phong vượt lên ép chiếc xe vào lề đường, cùng lúc đó lực lượng công an thị xã Kỳ Anh đã có mặt kịp thời để đưa tài xế và chiếc xe gây tại nạn về trụ sở để giải quyết.

Quang Minh