Hàng nghìn suất cơm miễn phí mỗi ngày hỗ trợ người dân cách ly ở Nghệ An

Hàng nghìn suất cơm miễn phí gửi tới toàn bộ người dân và lực lượng hỗ trợ, phục vụ trong các khu cách ly tập trung ở huyện Yên Thành (Nghệ An) đã góp phần sẻ chia khó khăn với địa phương và nhân dân.

Chương trình nấu ăn miễn phí cho công dân cách ly được nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đồng tình, ủng hộ.

Theo số liệu của Trung tâm Y tế huyện Yên Thành (Nghệ An), đến chiều 4/8, đã có gần 1.500 người từ các tỉnh, thành trên cả nước trở về địa phương và đang được cách ly y tế tập trung tại 39/39 xã, thị trấn. Ngoài ra, có hơn 4.000 công dân đang theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà.

Những ngày qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Thành phối hợp cùng Hiệp hội Thiện nguyện huyện đã vận động, quyên góp được tiền, gạo cùng rất nhiều nhu yếu phẩm, tổ chức nấu cơm miễn phí cho tất cả các điểm cách ly tập trung, nhằm góp phần sẻ chia, giúp đỡ, giảm chi phí cho địa phương và người dân trong thời gian thực hiện cách ly phòng dịch.

Trưa nay (5/8), gần 1.500 suất cơm đã được vận chuyển đến tất cả các điểm cách ly tập trung trên địa bàn huyện Yên Thành.

Nhiều người mang hàng tạ gạo, chuối đến điểm tiếp nhận thực phẩm hỗ trợ bà con đang cách ly.

Các đoàn thể, tổ chức chung tay nấu hàng nghìn suất cơm miễn phí mỗi ngày.

Một công dân đang cách ly tại trường Mầm non xã Mã Thành (huyện Yên Thành) chia sẻ: “Trong thời gian dịch bệnh lan rộng ở Bình Dương, việc làm không có, tôi cũng như nhiều người cùng quê gặp rất nhiều khó khăn. Cách đây gần 1 tuần, chúng tôi đành phải đi xe máy vượt hàng nghìn km để về quê tránh dịch.

Chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng khi được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương và bà con đồng hương. Những suất cơm miễn phí giúp mọi người an tâm hơn để hoàn thành cách ly, phòng chống dịch bệnh”.

Ông Tạ Đình Dương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thọ Thành (huyện Yên Thành) cho biết xã này có 95 người đang cách ly y tế.

"Những ngày qua, các tổ chức, đoàn thể, người dân trong xã đều tích cực chung tay hỗ trợ các nhu yếu phẩm, nấu ăn cho khu cách ly tập trung. Trưa nay, xã tiếp nhận 103 suất cơm miễn phí cho người cách ly cùng các cán bộ, nhân viên phục vụ”, ông Dương thông tin.

Còn ông Phan Anh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Thiện nguyện huyện Yên Thành chia sẻ: “Được sự đồng hành của Ủy ban MTTQ huyện, chúng tôi đã nỗ lực quyên góp, vận động từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ… Đến ngày 4/8, Hiệp hội đã nhận hơn 500 triệu đồng, 2 tấn gạo và nhiều thực phẩm, đồ dùng, nước uống... để tổ chức nấu ăn miễn phí, phục vụ bà con cách ly.

Việc nấu ăn được các đoàn thể, các tổ chức chung tay ủng hộ. Đặc biệt, các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển thức ăn phải đảm bảo sạch sẽ, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sau khi nấu xong, hàng nghìn suất cơm này sẽ được vận chuyển đến tất cả các điểm cách ly tập trung ở 39/39 xã, thị trấn trên toàn huyện Yên Thành".

Việc nấu ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sau khi hoàn thành, hàng nghìn suất cơm sẽ được vận chuyển miễn phí đến các khu cách ly tập trung mỗi ngày.

Theo kế hoạch, chương trình này sẽ kéo dài thời gian 2 tháng. Bước đầu triển khai từ ngày 5/8 đến ngày 10/8, mỗi ngày sẽ nấu 2 bữa trưa và tối, mỗi suất cơm khoảng 25.000 – 30.000 đồng.

“Đa phần công dân đang cách ly phòng dịch đều trở về từ các tỉnh phía Nam, điều kiện gia đình gặp nhiều khó khăn. Việc hỗ trợ kịp thời các suất cơm miễn phí đã được người dân, các đơn vị, tổ chức đồng lòng hưởng ứng và ủng hộ”, ông Nguyễn Công Chúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Thành cho hay.

Thông tin về số người Nghệ An ở TP.HCM và các tỉnh Nghệ An có nguyện vọng về quê, ngày 5/8, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đến chiều (4/8) đã có gần 20.000 công dân đăng ký về quê thông qua website http://dangkyveque.nghean.gov.vn/.

Ngày 3/8, đã có 1 chuyến bay đưa 217 công dân ở Nghệ An từ các tỉnh phía Nam về quê an toàn. được đưa đi cách ly theo quy định.

“Từ nay đến ngày 8/8, tỉnh sẽ phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức 6 chuyến bay đưa khoảng hơn 1.000 công dân về quê”, ông Long cho biết thêm.

Những ngày qua, có hàng chục nghìn người lao động trở về Nghệ An bằng ô tô, xe máy cá nhân.

Thống kê của CDC Nghệ An đến sáng 5/8, tỉnh này đã ghi nhận 310 ca nhiễm Covid-19; 157 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh, ra viện hoặc chuyển tuyến.

Việt Hòa