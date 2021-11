'Nghịch tử' ngồi tù vì đánh cha đẻ thương tích nặng, người mẹ quặn lòng khi bị hại, bị cáo là chồng, con ruột

Hàng ngày, mỗi lần nhắc đến đứa con tội lỗi thì ông Liệu lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu vợ, nói con hư do mẹ nuông chiều. Người mẹ bị đẩy vào tình cảnh éo le khi gbị hại và bị cáo chính là những người ruột thịt.

Việc dùng cán xẻng đánh cha ruột bị thương tích 24% khiến Nguyễn Gia Tài (Hà Tĩnh) bị tuyên phạt 30 tháng tù giam. Ngoài việc phải trả giá, hành vi do nghịch tử này gây ra lại đẩy người mẹ vô tội lâm vào cảnh ngộ éo le.

Nghịch tử đánh cha rồi bỏ trốn suốt 6 tháng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 19/2/2021, trên đường đi dặm lúa ngoài đồng trở về, Nguyễn Gia Tài (SN 1991, trú thôn Minh Lạc, xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) thấy cha ruột là ông Nguyễn Gia Liệu (SN 1972) đang chơi ở nhà chị Nguyễn Thị H. (SN 1980, ở cùng thôn) nên gọi ông Liệu về nhà.

Về đến nhà, Tài chửi mắng, trách móc ông Liệu không lo đi làm mà ở nhà đi chơi nên giữa hai người xảy ra cãi cọ, dẫn đến xô xát. Không kiểm soát được bản thân, Tài đã đánh vào mặt và người ông Liệu.

Không dừng lại ở đó, trong cơn nóng giận, Tài cầm cán xẻng đập vào 2 cánh tay, bàn chân và vùng trên cung mày phải của cha mình, khiến ông Liệu bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Kết quả giám định, tổng tỷ lệ thương tích mà Nguyễn Gia Tài gây ra cho cha ruột là 24%.

Tài trốn khỏi địa phương sau khi gây ra vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Gia Tài về tội “Cố ý gây thương tích”, đồng thời tổ chức truy bắt nghi phạm. Sau gần 6 tháng lẩn trốn, ngày 7/8/2021, đối tượng bị Công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 19/11 vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Gia Tài 30 tháng tù giam về tội ''Cố ý gây thương tích''.

Ngoài tội danh bị tòa tuyên phạt, Nguyễn Gia Tài còn mang tội bất hiếu mà tòa án lương tâm không thể dung thứ. Rồi đây, những ngày ngồi trong trại giam, liệu nghịch tử này có thức tỉnh lương tri, ăn năn hối cải để chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra?

Nguyễn Gia Tài bị Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Gia đình ly tán, người giận người đau

Ngày cha con xảy ra xung đột, bà Hoa (vợ ông Nguyễn Gia Liệu, mẹ đẻ Nguyễn Gia Tài) đang trông cháu cho người con trai thứ 2 ở miền Nam. Cách đây hơn 1 tháng, 4 mẹ con bà cháu dắt díu nhau về quê tránh dịch, cũng là để gặp lại đứa con tội lỗi trước khi bị đưa đi thi hành án.

Đối với người phụ nữ, có lẽ không có nỗi đau nào hơn khi tham dự phiên tòa mà bị hại là người mình thường đầu gối tay ấp, còn bị cáo lại chính là người bà dứt ruột đẻ ra. Xót xa hơn, bị hại và bị cáo lại chính là cha đẻ, con ruột.

Với nét mặt buồn rầu, bà Hoa kể, mấy năm trước Nguyễn Gia Tài xây dựng gia đình, nhưng do đường con cái lận đận, sinh nở không thành, vợ chồng xung khắc dẫn đến ly hôn. Tức tình, sinh sự nên Tài hay bức xúc, nổi nóng.

''Sinh con ra ai chẳng muốn nuôi con tốt, dạy con ngoan. Con khôn thì cha mẹ được nhờ, con dại thì song thân phải chịu. Con bất hiếu là điều đáng trách, luật pháp đã trừng trị, tuy nhiên tức thì mắng, lặng thì thương, một ngày đi tù cũng là con mình'', bà Hoa chia sẻ nỗi lòng.

Với lương tâm và tình cảm của một người mẹ, bà Hoa mong muốn con trai cải tạo thật tốt, sớm được hoàn lương về với xã hội, làm lại cuộc đời. Bà cũng mong rằng pháp luật anh minh, người chồng (ông Liệu - PV) giơ cao đánh khẽ, giúp con nhận ra tình cảm gia đình là điều thiêng liêng, bền chặt.

Việc con trai hành hung khiến ông Liệu nằm viện nhiều tháng trời, phải nhờ vào sự chăm sóc của anh em họ hàng luôn ám ảnh người cha. Khi nghe bà Hoa trải lòng, ông Liệu từ trong nhà đi ra lớn tiếng: “Không còn cha con gì nữa, không còn tình nghĩa gì hết, cứ để pháp luật xử lý”.

Trong vụ xô xát ngày 19/2/2021, ông Liệu bị con trai gây thương tích 24%: Hai xương cẳng tay trái, 1 xương cẳng tay phải, xương bàn chân trái bị gãy, vùng cung mày phải bị thương.

Chỉ vào vết sẹo trên khuôn mặt do con trai gây ra hơn 5 năm trước, ông Liệu cho biết: “Nó không còn tính người nữa, cứ đi uống rượu về là gây sự, đánh đập tôi thường xuyên, có khi còn đánh ngay giữa chợ, trước mặt vợ nó”.

Có lẽ lần bị đánh gần đây khiến ông Liệu bị tổn thương quá lớn về cả thể xác lẫn tinh thần nên trái tim người cha dường như đã không thể tha thứ. Theo lời kể của ông Liệu, buổi chiều hôm đó, ông không ngờ rằng, chính người con trai mà ông đã nuôi nấng suốt 30 năm nay lại hành hung ông đến gãy xương.

“Con đánh cha là to tội, thế mà tại phiên tòa nó không thèm nhìn tôi, không thể hiện chút ăn năn hối hận nào cả. Chết, tôi cũng không tha thứ”.

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Gia Thức, trưởng thôn Minh Lạc, xã Yên Hòa (anh họ của ông Liệu) thẳng thắn nói: “Tính khí của Tài rất ương bướng, thích thì làm, không thích thì thôi. Nhiều khi nói năng ngang ngược, thiếu tôn trọng người lớn tuổi. Giữa 2 cha con đã mâu thuẫn nhiều rồi, trước đây Tài cũng đã từng đánh cha phải nhập viện”.

Việc con trai dùng cán xẻng đánh cha đến mức gãy tay, gãy chân là điều không thể dung thứ, phải trả giá cho hành vi ngỗ ngược, côn đồ của mình. Hàng ngày, mỗi lần nhắc đến đứa con tội lỗi thì ông Liệu lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu vợ, nói con hư do mẹ nuông chiều. Bạo lực gia đình đã gây ra bao hệ lụy, mâu thuẫn cha con khó lòng hóa giải, lại đẩy người mẹ vào tình cảnh éo le khi giữa tòa hai bên bị hại và bị cáo chính là những người ruột thịt.

