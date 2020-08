Gần 10 nghìn lao động, sinh viên đang kẹt ở Đà Nẵng mong được về quê

Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Thuý Linh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đà Nẵng cho biết, qua khảo sát sơ bộ, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 8.500 người lao động, sinh viên ngoại tỉnh đang mắc kẹt ở Đà Nẵng có nguyện vọng về quê; tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn.

Người lao động tự do bị mắc kẹt lại trong những lán trại lụp xụp tạm bợ ở công trường

“Do chưa có chủ trương nên chưa có con số đăng ký chính thức. Việc khảo sát sơ bộ này chúng tôi thu thập số liệu thông qua doanh nghiệp, chính quyền địa phương và tổng đài 1022. Trong đó, số lượng lao động, sinh viên của các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị chiếm nhiều nhất”, bà Linh nói.

Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng đang tiếp tục khảo sát số lượng lao động có nhu cầu trở về, những người có nguyện vọng muốn rời Đà Nẵng có thể liên hệ với chính quyền phường, quận đang cư trú hoặc gọi đến tổng đài 1022 của Đà Nẵng. Thành phố cũng đã trình xin Thủ tướng cho mở tuyến tàu hoả để người lao động, sinh viên có thể trở về quê.

“Đà Nẵng đã kết nối với các tỉnh, thành để nắm được số lượng người về, chuẩn bị khu cách ly, tổ chức phương tiện đưa người ngoại tỉnh đến vùng giáp ranh... Hiện nay chúng tôi đang chờ quyết định của Thủ tướng. Việc này chỉ được tiến hành sau khi Thủ tướng đồng ý cho thực hiện”, bà Linh thông tin.

Cũng theo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng, những công nhân, lao động tự do, sinh viên gặp khó khăn về lương thực, thực phẩm có thể liên hệ đến UBND, Uỷ ban MTTQ các xã/ phường, quận/huyện để được hỗ trợ, đảm bảo phòng chống dịch. Thành phố đã thông báo rộng rãi thông tin này ngay từ khi thành phố bắt đầu có dịch.

Là một đầu mối tiếp nhận thông tin từ người lao động, sinh viên mắc kẹt ở Đà Nẵng có nhu cầu về quê, anh Nguyễn Đình Nhàn, thành viên hội đồng hương Sông Lam Nghệ An tại Đà Nẵng cho biết, theo thống kê của hội, hiện tại có khoảng 2.200 người Nghệ An, Hà Tĩnh đã đăng ký về quê. Trước đó, nhiều người do thiếu thốn không xoay sở được đã tìm mọi cách để trốn về, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch.

“Chúng tôi đã động viên họ ở lại chờ chủ trương đưa người mắc kẹt về quê. Trong thời gian giãn cách toàn thành phố vừa qua, chúng tôi đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho những người gặp khó khăn; có những trường hợp đặc biệt khó khăn, hội đã hỗ trợ đến lần thứ 3”, anh Nhàn chia sẻ.

Diệu Thuỳ