Vợ nạn nhân tử vong ở Rào Trăng 3 được tạm ứng 100 triệu đồng bị chiếm đoạt

Chiều 22/10, chị Lê Thị Thu Thảo (24 tuổi, ngụ thôn Nam Tiến, xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cho biết, chị vừa nhận được 100 triệu đồng do Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho tạm ứng.

Đại diện ngân hàng Vietcombank đến tận nhà cho chị Thảo tạm ứng 100 triệu đồng.

Theo chị Thảo, trưa 22/10, đại diện của ngân hàng Vietcombank đã đến tận nhà chị để trao số tiền trên. Qua trò chuyện, đại diện ngân hàng Vietcombank cho chị Thảo biết, hiện phía ngân hàng đang tích cực phối hợp với lực lượng công an để trích xuất các thông tin từ tài khoản đã chiếm đoạt tiền của chị Thảo. Sự sẻ chia từ phía ngân hàng cũng như sự quan tâm của cộng đồng, chị Thảo rất xúc động và hứa sẽ sử dụng số tiền được các nhà hảo tâm ủng hộ đúng mục đích để nuôi dạy 2 con thơ của mình khôn lớn.

Như Infonet đã phản ánh, chị Thảo là vợ của nạn nhân TV.L (25 tuổi, người vừa tử nạn ở sự cố thủy điện Rào Trăng 3, Thừa Thiên - Huế). Gia cảnh chị Thảo rất khó khăn, anh L. làm công nhân, chị Thảo không có công việc ổn định. Khi anh L. gặp nạn đã bỏ lại người vợ trẻ cùng 2 con nhỏ (3 tuổi và 3 tháng tuổi).

Thương xót trước gia cảnh của chị Thảo, nhiều nhà hảo tâm đã gửi tiền ủng hộ, nhằm chia sẻ với người phụ nữ này và giúp chị có điều kiện tốt hơn để chăm sóc 2 con thơ.

Thế nhưng, vào ngày 20/10, một người đàn ông xưng tên Nghị ở Đà Nẵng đã dùng thủ đoạn gian dối, gửi đường link và yêu cầu chị Thảo nhập thông tin vào để gửi tiền ủng hộ.

Do đang suy sụp tinh thần, chị Thảo mất cảnh giác và bị người đàn ông này rút 100 triệu đồng. Sau sự việc, chị Thảo đã trình báo công an để nhờ can thiệp.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Krông Nô, hiện đơn vị vẫn đang trích xuất các thông tin và phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Đắk Nông) cũng như ngân hàng Vietcombank để điều tra, truy tìm thủ phạm đã chiếm đoạt tiền của chị Thảo.

