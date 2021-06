Tài xế cứu bé gái rơi tầng 12 được tôn vinh 'tấm gương bình dị mà cao quý'

icon

Một thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) không may bị hỏng xe cách điểm thi khoảng 20km, rất may đã được cảnh sát giao thông đưa đón kịp thời.