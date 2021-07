Chuyến tàu đưa 'gia đình đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An' đến quê an toàn

Được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, 4 người trong một gia đình ở Nghi Lộc (Nghệ An) đi xe đạp về quê đã được lên tàu về đến Ga Vinh an toàn.

Ngày 21/7, chuyến tàu SE8 xuất phát từ ga Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) đến ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) vào lúc 12h23’, cả gia đình 4 người gồm: Bà Nguyễn Thị Hương cùng 3 con, cháu Võ Thị Thanh (30 tuổi), Võ Thanh Bình (28 tuổi) và Võ Thanh Trinh (12 tuổi) đã lên tàu về quê Nghệ An.

Bên cạnh hành lý mang theo của gia đình bà Hương còn có 2 xe đạp đã được tháo rời để đưa lên tàu vận chuyển về quê.

Đầu giờ chiều 22/7, bà Nguyễn Thị Hương đã về đến ga Vinh sau quảng đường dài.

Đây là 4 người trong 1 gia đình từ Đồng Nai quyết định tự đạp xe về quê do dịch bệnh nên không có việc làm làm nóng cộng đồng mạng trong những ngày qua.

Đến đầu giờ nay (22/7), chuyến tàu SE8 chở gia đình bà Hương đã về đến Ga Vinh, Nghệ An. Trải qua 1 ngày dài đi tàu nên cả 4 người đều khá mệt mỏi, tuy nhiên ai cũng phấn khởi vì đã được các mạnh thường quân giúp đỡ về đến quê nhà an toàn, nhanh chóng.

Do phiếu xét nghiệm Covid-19 vẫn còn hiệu lực nên khi về đến ga Vinh, cả 4 người không cần phải test nhanh mà chỉ làm thủ tục khai báo y tế.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng huyện Nghi Lộc đã bố trí 2 xe đưa đón, bao gồm 1 xe chở 4 mẹ con và 1 xe bán tải chở xe đạp. Cả gia đình đã được đưa về Trạm Y tế xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc) để cách ly theo quy định.

"Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cả nhà đã về tới nơi an toàn. Không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến tất cả mọi người rất nhiều...", bà Hương xúc động chia sẻ.

UBND huyện Nghi Lộc đã bố trí phương tiện đưa đón 4 người về cách ly tại Trạm y tế xã Nghi Xá theo quy định.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hương cùng 3 con, cháu vào huyện Trảng Bom (Đồng Nai) để làm thuê.

Tuy nhiên, do dịch Covid-19 lây lan nhan và diễn biến phức tạp, kéo dài, hơn 3 tháng nay gia đình bà lâm vào cảnh thất nghiệp. Không có việc làm, nguồn thu nhập cũng không có nên họ quyết định về quê bằng xe đạp.

Ngày 9/7, 4 người lên xe, bắt đầu hành trình vượt hơn 1.000 km trở về Nghệ An. Ban ngày, họ đạp xe liên tục, mệt thì tìm nơi có bóng mát nghỉ tạm. Đêm đến tìm góc phố, vỉa hè rồi trải tấm ni-lông nằm ngủ tạm.

Sau 10 ngày ròng rã đạp xe, 4 mẹ con đã đi được gần 300km từ huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đến huyện Ninh Phước (Ninh Thuận). Khi dừng chân tại chốt kiểm soát Covid-19 Chung Mỹ (thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước), họ đã chủ động khai báo y tế.

Sau khi biết được hoàn cảnh của gia đình, những người trực chốt và người dân địa phương đã chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội. May mắn là câu chuyện đã được cộng đồng mạng chia sẻ, các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ kinh phí để cả gia đình về Nghệ An an toàn, nhanh chóng.

Bảo Trâm