Chưa tìm thấy 2 người lật thuyền Kayak mất tích

Trao đổi với PV Infonet, ông Trần Đại Nghĩa, Phó Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) chia sẻ, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 2 người mất tích trong vụ tai nạn lật thuyền Kayak trên biển ở Đà Nẵng.

Chị H đã trôi dạt cùng thuyền Kayak 17 giờ trên biển.

Hiện nay, BQL đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan, huy động phương tiện, lực lượng cứu hộ, tìm kiếm 2 người mất tích.

“Chúng tôi đã triển khai tìm kiếm người mất tích suốt mấy ngày nay, huy động lực lượng, phương tiện để tìm kiếm. Thuê thêm thuyền của ngư dân, chạy liên tục trên biển từ bán đảo Sơn Trà về đến Quảng Nam để tìm kiếm người mất tích”, ông Nghĩa cho hay.

Theo ông Nghĩa, khi có dự báo về cơn bão số 9, BQL đã liên tục phát trên loa phóng thanh trên biển, cảnh báo đối với các hoạt động thể thao, tắm biển. Không cho người dân xuống biển khi thời tiết xấu, biển động. Tuy nhiên, 3 người đi bơi thuyền theo kiểu tự phát nên khi gặp nạn, các lực lượng chức năng không thể theo dõi, ứng cứu kịp thời.

Tối ngày 22/12, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng đã có công văn chỉ đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam phát thông báo cho các phương tiện trên biển quan sát, hỗ trợ tìm kiếm 2 người mất tích trên biển Đà Nẵng vào ngày 20/12.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng thông báo cho các tàu, thuyền hỗ trợ tìm kiếm 2 người mất tích.

Khuyến cáo an toàn với người chơi Sup

Theo ông Trần Đại Nghĩa, tại Đà Nẵng hiện có hơn 10 nhóm, câu lạc bộ thể thao hoạt động trên biển. Chơi Sup, Kayak là môn thể thao mới du nhập, hoạt động khoảng 2 năm nay. Vẫn chưa có quy định cụ thể nào về quản lý hoạt động thể thao mạo hiểm trên sông, biển.

"Vì vậy sau tai nạn mất tích người do chơi sup trên biển lần này, chúng tôi sẽ có kiến nghị, đề xuất với Sở VH-TT, Sở Du lịch TP để xây dựng các quy định nhằm quản lý chặt chẽ hơn các hoạt động thể thao mới, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách”, ông Nghĩa cho hay.

Bên cạnh đó, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cáo người chơi Sup không tham gia hoạt động khi có thời tiết cực đoan, biển động; không chèo Sup quá xa bờ; không sử dụng chất kích thích khi tham gia chơi Sup; khi có tiền sử bệnh lý về xương khớp, tim mạch, thần kinh; không lặn vào vùng bảo vệ san hô khi chưa được sự cho phép. Phải mặc áo phao và cài dây bảo hộ vào chân trong suốt thời gian chèo Sup; nên đi theo nhóm để hỗ trợ nhau khi có sự cố xảy ra; liên hệ lực lượng cứu hộ và trật tự tại khu vực để được hướng dẫn tham gia.

Khi phát hiện các trường hợp không bảo đảm an toàn, người dân có thể thông tin về cơ quan quản lý qua số điện thoại: 02362.218.878.

Trước đó, khoảng 5h ngày 21/12, tàu QNa 03265 TS do ông Trần Dương (50 tuổi, trú xã cẩm Thanh, TP Hội An) làm thuyền trưởng, khi đang hành nghề gần đảo Cù Lao Chàm (TP.Hội An) thì phát hiện chị Huỳnh Châu Ngọc H. (SN 1996, trú TP.HCM) trôi dạt cùng thuyền Kayak.

Sau đó, tàu QNa 03265 TS đã ứng cứu và đưa chị H. bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa Đại.

Theo chia sẻ của chị H., 4 hôm trước, chị từ TP.HCM ra Đà Nẵng và lưu trú tại một khách sạn trên đường Đồng Đa.

Khoảng 11h ngày 20/12, chị H. cùng hai người (tên Nh. và Kh.) thuê 2 thuyền Kayak ra khu vực biển Thành Vinh (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) chơi.

30 phút sau, thuyền Kayak của Nh. và Kh. bị lật, chị H. có tiếp cận hỗ trợ nhưng bị sóng đánh dạt ra biển.

Diệu Thuỳ