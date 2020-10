Chủ khách sạn, villa ở Hội An đón dân ở miễn phí trước bão số 9 đổ bộ

Bão số 9 được dự báo di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 25km/giờ, khi đi vào đất liền sức gió mạnh nhất giật cấp 11-12. Vì thế, nhiều địa phương đã di dời dân đến các khu vực tránh bão để đảm bảo an toàn.

Góp phần cùng địa phương, một số khách sạn, chủ villa ở Hội An cũng đã mời người dân đến ở, tránh trú bão miễn phí.

Đơn cử, khách sạn TTC Hotel – Hội An ở đường Lý Thái Tổ (phường Cẩm Châu, TP Hội An) đã thông báo tiếp nhận người dân địa phương đến tránh trú bão đến khi hết phòng.

Người dân địa phương cảm thấy ấm lòng khi được ở miễn phí tránh bão tại các khách sạn

Trao đổi với với PV Infonet, đại diện khách sạn TTC Hotel – Hội An cho biết: “Các nhân viên làm việc tại khách sạn cũng đều là những người con của Quảng Nam nên chúng tôi cũng thấu hiểu những khó khăn, nguy hiểm mà người dân nơi đây gặp phải khi đối mặt với những cơn bão. Riêng bão số 9 được dự báo có cường độ cực mạnh, ngay cả nhà cấp 4 có thể vẫn không đủ làm nơi lưu trú an toàn cho bà con. Vì vậy, khách sạn hy vọng đóng góp một số chỗ lưu trú cho bà con chưa tìm được nơi tránh bão an toàn, đồng thời chúng tôi muốn chia sẻ một phần áp lực cùng chính quyền địa phương”.

Cũng theo vị đại diện này, khách sạn có 54 phòng và cung cấp số lượng phòng ở an toàn tuyệt đối cho người dân được trên 30 phòng, trừ những khu villa gỗ. Hiện số người dân địa phương đến tránh trú bão đã ở kín 33 phòng.

Lãnh đạo khách sạn chia sẻ chút phần ăn vặt cho người dân đến nhận phòng tránh bão.

Được biết, ngoài hỗ trợ nơi lưu trú, khách sạn cũng hỗ trợ thêm thực phẩm, mì tôm, nước uống, bánh ngọt các loại cho người dân.

“Chúng tôi hy vọng chia sẻ được phần nào khó khăn của người dân và có thể lan tỏa được những nghĩa cử đẹp, nhất là trong những ngày mưa bão, chia sẻ khó khăn với khúc ruột miền Trung”, đại diện khách sạn TTC Hotel – Hội An cho hay.

Chủ căn villa The Night Market Villa ở phường Minh An, Hội An cũng là một trong những nơi cư trú đã mời người dân đến ở miễn phí để tránh bão.

Chia sẻ với Infonet, chị Ngô Thị Tường Vi - chủ căn villa cho biết, căn nhà chị có tổng số 9 phòng, nhưng chỉ ở được 7 phòng, còn 2 phòng ở trên mái chị sợ không an toàn khi bão về nên không dám để người dân ở.

“Hiện người dân đến ở đã kín 7 phòng. Nhà tôi có 9 phòng nhưng chỉ ở được 7 phòng vì trên tầng mái sợ không an toàn. Còn việc ăn uống thì gia đình có món gì, bà con ăn cùng gia đình món đó. Tuy nhiên, có những người ăn cùng gia đình, nhưng cũng có người ăn đồ ăn của mình đã chuẩn bị mang đi từ trước.

Mưa bão, thấy bà con mình vất vả, khó khăn nên tôi chia sẻ và giúp đỡ bớt phần nào tránh thiệt hại khi bão về. Cả tôi và bà con đến ở đều thấy rất ấm lòng”, chị Vi chia sẻ thêm.

Minh Thư