Đà Nẵng: Xử phạt đối tượng chuyên dùng 'lưới tàng hình' săn bắt chim hoang dã

Theo ông Trần Minh Triết, trong thời gian qua, tại khu vực vườn rau sạch La Hường (đường Thăng Long, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) thường xảy ra tình trạng một số đối tượng dùng lưới tự chế săn bắt chim hoang dã.

Trước tình hình đó, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Hòa Thọ Đông tổ chức kiểm tra và phát hiện ông Phạm Nam (sinh năm 1990, trú tại tổ 2, thôn Tây An, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đang dùng loại lưới tự chế, thường gọi là “lưới tàng hình”, để bẫy chim tại khu vực vườn rau sạch La Hường.

Lực lượng kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng Đà Nẵng phát hiện ông Phạm Nam chuyên dùng “lưới tàng hình” tự chế săn bắt chim hoang dã. (Ảnh do Kiểm lâm Đà Nẵng cung cấp)

“Tại hiện trường, chúng tôi phát hiện 17 cá thể chim hoang dã (15 cá thể chim ri, 02 cá thể chim sẻ) do ông Phạm Nam vừa đánh bắt. Lực lượng kiểm lâm đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt ông này 5 triệu đồng do hành vi săn bắt động vật hoang dã trái pháp luật, đồng thời tịch thu phương tiện vi phạm hành chính là 80m “lưới tàng hình”, thả lại môi trường tự nhiên 17 cá thể chim nêu trên”, ông Trần Minh Triết thông tin.

Trước đó, ngày 05/5, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng) phối hợp với Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) tiến hành kiểm tra tại quán cà phê Danh Phát (đường Hòa An 19, phường Hòa An) của ông Trần Quốc Danh (sinh năm 1977, chủ nhà, chủ quán). Tại đây, lực lượng kiểm lâm phát hiện ông Danh đang nuôi nhốt động vật rừng hoang dã, gồm 01 cầy vòi hương, 02 rùa núi vàng thuộc Nhóm IIB - Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và 04 sóc vằn lưng thuộc nhóm thông thường nhưng không có hồ sơ nguồn gốc hợp pháp.

Ông Trần Quốc Danh đã bị phạt 10 triệu đồng vì hành vi nuôi nhốt động vật rừng trái quy định pháp luật; đồng thời tịch thu toàn bộ số động vật rừng nói trên để cứu hộ, bảo tồn theo quy định.

Chim cắt lưng hung thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm cùng các loài động vật rừng nuôi nhốt trái phép tại hai địa chỉ trên địa bàn quận Cẩm Lệ bị Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng Đà Nẵng phối hợp với lực lượng công an phát hiện, xử lý. (Ảnh do Kiểm lâm Đà Nẵng cung cấp)

Cũng trong ngày 5/5, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵn) phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Đà Nẵng kiểm tra tại số nhà 150 đường Đỗ Thúc Tịnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Qua đó, phát hiện ông Hoàng Văn Phong (sinh năm 1998, quê quán ở Quảng Trị) tạm trú tại số nhà này đang nuôi nhốt 12 cá thể chim cắt lưng hung thuộc Nhóm IIB - Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm ban hành theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Châu