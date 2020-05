Khách hàng 'kêu' tiền nước tháng 5 tăng, Dawaco nói gì?

Nhiều khách hàng ở Đà Nẵng thắc mắc về việc hóa đơn tiền nước tháng 5/2020 có dấu hiệu tăng đột biến dù việc sử dụng nước của họ vẫn bình thường, thậm chí giảm dùng vì phải đóng cửa cơ sở kinh doanh, dịch vụ do Covid-19.

Những ngày qua, trên trang Facebook “Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi – Xanh – Sạch – Đẹp” xuất hiện nhiều ý kiến phản ánh của người dân sau khi nhận được hóa đơn tiền nước tháng 5/2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco).

Nhiều người cho rằng tiền nước tháng 5/2020 có dấu hiệu tăng khá bất thường so với các tháng liền kề trước đó lẫn so với các tháng cùng kỳ năm trước, trong khi nhu cầu và thực tế sử dụng của họ hầu như không thay đổi; thậm chí với nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ... thì việc sử dụng nước còn ít đi do phải tạm ngưng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.

Dawaco thi công đấu nối các tuyến ống cấp nước trên địa bàn TP Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Giải thích với Infonet sáng 13/5 về vấn đề này, ông Hồ Minh Nam, Phó Tổng Giám đốc Dawaco cho hay, từ ngày 1/4 đến ngày 15/4, Dawaco đã tạm dừng hoạt động một số công việc liên quan đến tiếp xúc với khách hàng, trong đó có việc tạm dừng ghi chỉ số đồng hồ tại nhà khách hàng.

Ông Hồ Minh Nam nói: "Chúng tôi đã kịp thời nhắn tin và thông báo bằng văn bản cho khách hàng sử dụng nước cũng như thông tin trên báo chí về việc tạm tính sản lượng nước sử dụng của tháng 3/2020 cho kỳ hóa đơn tháng 4/2020, do điều kiện giãn cách xã hội.

Đến kỳ đọc chỉ số đồng hồ tiếp theo (từ ngày 1/5 đến ngày 10/5) cho sản lượng nước sử dụng của tháng 4/2020, nhân viên ghi chỉ số đồng hồ sẽ ghi chỉ số đồng hồ thực tế và bù trừ các sản lượng nước đã sử dụng của khách hàng đúng theo tình hình thực tế sử dụng của các tháng 3 và 4/2020. Do đó sẽ có trường hợp hóa đơn tháng 5 ghi sản lượng tăng so với các tháng trước".

Cũng theo ông Hồ Minh Nam, sau khi nhận được phản ánh của khách hàng về hóa đơn tiền nước tháng 5/2020 có tăng hơn so với các tháng trước đó, Dawaco đã chủ động liên hệ xử lý và giải thích rõ ràng, kịp thời cho khách hàng.

“Riêng đối với các phản ánh về việc sản lượng nước tăng đột biến quá cao (không dùng nước, dùng nước ít hoặc đóng cửa không kinh doanh), chúng tôi rất mong khách hàng chủ động kiểm tra lại đồng hồ nước và các hệ thống đường ống sau đồng hồ để phát hiện xì vỡ ống hoặc các nguyên nhân khác”, ông Hồ Minh Nam nói.

Theo ông Nam, trong thực tế, đã có nhiều trường hợp Dawaco kiểm tra thì phát hiện có sự cố xì vỡ ống cấp nước bên trong hệ thống cấp nước của khách hàng, gây ra thất thoát nước với số lượng lớn nhưng khách hàng không theo dõi để phát hiện và xử lý kịp thời, khiến cho hóa đơn tiền nước trong tháng tăng đột biến.

Bên cạnh đó, Phó Tổng Giám đốc Dawaco cũng đề nghị các khách hàng sử dụng nước trên địa bàn TP Đà Nẵng đối chiếu chỉ số đồng hồ trên tin nhắn do Dawaco thông báo tiền nước của tháng 5/2020 với chỉ số đồng hồ đang hiển thị tại nhà (cơ sở kinh doanh) của khách hàng.

“Nếu chỉ số đồng hồ tại nhà thấp hơn nhiều so với chỉ số đồng hồ trên tin nhắn, khách hàng vui lòng liên hệ với Xí nghiệp Cấp nước tại các quận để phản hồi và cùng điều chỉnh lại sản lượng nước đã tiêu thụ, từ đó điều chỉnh lại hóa đơn tiền nước tháng 5/2020 nếu có sai sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác và đồng hành của các khách hàng”, ông Nam khẳng định.

