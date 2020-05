Đà Nẵng: 3 giờ xảy ra hai vụ cháy, nguy cơ cháy rừng ở cấp báo động cao nhất

Nắng nóng đặc biệt gay gắt trong ngày mai (22/5), chiều tối đề phòng mưa dông mạnh Ngày mai (22/5), nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi, độ ẩm không khí giảm thấp, nhiều nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn, cháy rừng. Đặc biệt, thời tiết quá nóng có thể làm người dân bị mất nước, đột quỵ, kiệt sức do sốc nhiệt.

Bản tin dự báo cháy rừng số 9 cảnh báo từ ngày 16/5 đến hết ngày 21/5 nguy cơ cháy rừng lên đến cấp V chưa kịp hết thời hiệu thì chiều 21/5, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã phải ra thêm bản tin dự báo cháy rừng số 10, cảnh báo từ ngày 21/5 đến hết ngày 24/5 nguy cơ cháy rừng trên địa bàn TP tiếp tục ở mức báo động cao nhất – Cấp V.

Cháy tại kho chứa hóa chất rác thải rắn của bãi rác Khánh Sơn rạng sáng 21/5 (Ảnh do Công an Đà Nẵng cung cấp)

“Do thời tiết Đà Nẵng tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45 - 55% nên nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn trong 3 ngày tới ở mức báo động cấp V là cấp “Rất nguy hiểm”, có khả năng xảy ra cháy rừng trên diện rộng!” – Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho biết.

Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng tiếp tục đề nghị UBND các quận, huyện, phường, xã chỉ đạo theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp PCCC rừng; nghiêm cấm sử dụng lửa để xử lý thực bì; yêu cầu các Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng thông tin dự báo cháy rừng đến các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư khu vực có rừng; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng; và kịp thời báo cáo tình hình cháy rừng về Chi cục Kiểm lâm và UBND các quận, huyện.

Đồng thời các Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng trên địa bàn Đà Nẵng cũng được yêu cầu giám sát, kiểm tra các chủ rừng trong việc chấp hành các quy định về PCCC rừng; phối hợp với Ban quản lý các khu du lịch sinh thái giám sát, nhắc nhở du khách lưu ý việc an toàn trong sử dụng lửa khi tham quan, du lịch tại rừng; xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC rừng.

Trước đó, lúc 0h5ph ngày 21/5, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà kho chứa hóa chất rác thải rắn của bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Một số người dân chứng kiến tại hiện trường cho biết, vào khoảng thời gian trên, họ nghe thấy có một số tiếng nổ lớn xuất phát từ nhà kho, sau đó phát lửa bốc cháy rất dữ dội nên họ đã điện báo cho Cảnh sát PCCC 114.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an Đà Nẵng) đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Liên Chiểu xuất 2 xe chữa cháy đến hiện trường triển khai dập lửa. Do lượng rác thải lớn, hầu hết là các chất dễ cháy, khói độc tỏa ra nhiều khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, phải mất gần 3 giờ đám cháy mới được dập tắt.

Đến 3h sáng cùng ngày, lại có thêm một kho chứa hóa chất rác thải rắn khác của bãi rác Khánh Sơn xảy ra cháy. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Liên Chiểu và Đội PCCC&CNCH Khu vực 2 lại phải tiếp tục triển khai chữa cháy, đến 6h sáng đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Cũng trong chiều 21/5, Sở KH-ĐT Đà Nẵng cho biết, UBND TP Đà Nẵng vừa có Quyết định 1695/QĐ-UBND (ngày 14/5) phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm 07 xe chữa cháy bọt nước cho Công an các quận, huyện thuộc Công an TP Đà Nẵng nhằm đáp ứng trang thiết bị kịp thời chữa cháy, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trên địa bàn TP.

Quy mô đầu tư gồm mua sắm trang bị mới 07 xe chữa cháy bọt nước loại lắp ráp trong nước cho Công an các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng (mỗi quận, huyện 01 xe). Dự án do Công an TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án với tổng mức đầu tư 26,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP. Thời gian thực hiện dự án trong năm 2021.

