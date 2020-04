Đà Nẵng: Thông tin thêm về vụ nhiều người nước ngoài đánh bạc trái phép

Chiều nay 25/4, Công an Đà Nẵng cho Infofnet biết thêm nhiều thông tin quan trọng về vụ bắt quả tang nhiều người nước ngoài đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép tại một resort sang trọng trên địa bàn TP ngay giữa mùa dịch Covid-19.

Như tin đã đưa, chiều 24/4, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Đà Nẵng) công bố phát hiện nhiều người nước ngoài đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép tại một khu resort sang trọng trên địa bàn TP ngay giữa mùa dịch Covid-19. Trao đổi với Infonet chiều nay 25/4, Công an Đà Nẵng tiếp tục cho biết thêm nhiều thông tin quan trọng về vụ việc đang được dư luận quan tâm này.

Công an Đà Nẵng bắt quả tang nhiều người nước ngoài đánh bạc trái phép tại resort Olalani giữa mùa dịch Covid-19 (Ảnh do Công an Đà Nẵng cung cấp).

Theo dó, vụ việc bị lực lượng Cảnh sát Hình sự (Công an Đà Nẵng) phát hiện, bắt quả tang lúc 0h20 ngày 22/4 tại khu nhà hội nghị của resort Olalani (đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Tại đây có 4 bàn phục vụ cho các con bạc là người nước ngoài chơi dưới hình thức Baccara ăn thua trên bàn bằng thẻ (phỉnh), sau đó đổi thẻ thắng được ra bằng tiền mặt.

Cụ thể, tại bàn Vip 1 có Chen Xiao Hong (sinh năm 1975, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú resort Olalani) đang chơi; người phụ khách chia bài tên Lê Trung Quân (1995, trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Bàn Vip 2 có Kim Yong Mook và Lee Ta Na (cùng sinh năm 1975, cùng quốc tịch Hàn Quốc) đang ngồi nghiên cứu cách chơi. Bàn này do Nguyễn Thị Hoài Thương (1990) là người chia bài và phục vụ khách.

Bàn Vip 3 có Phan Quang Đại (1994, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) là người chia bài, phục vụ cho khách chơi tên Wang Li Hua (1995, quốc tịch Trung Quốc).

Bàn Vip 5 có Aye San Yin (1979, quốc tịch Myanmar), Xu Weu (1967, quốc tịch Trung Quốc) cùng Luo Lin (1964, quốc tịch Trung Quốc) chơi bài do Lê Thị Kiều Mai (1997, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) là người chia bài và phục vụ.

Ngoài ra, tại hiện trường, lực lượng công an còn phát hiện, làm rõ nhóm đối tượng người nước ngoài có vai trò tổ chức đánh bạc. Trong đó, ông Tiao Shin Kuo (1959, quốc tịch Đài Loan) được thuê làm người quản lý tổng của sòng bạc trái phép với mức lương 120 triệu đồng/tháng.

Ông Kim Bong Kil (1963, quốc tịch Hàn Quốc) được Tiao Shin Kuo thuê làm quản lý giúp sức với mức lương 100 triệu đồng/tháng. Ông Lee Kwang Deuk (1982, quốc tịch Hàn Quốc) được Kim Bong Kil thuê làm người hướng dẫn chia bài với mức lương 100 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh khu đặt bàn đánh bạc trái phép, lực lượng công an phát hiện 1 quầy chuyên đổi tiền và thẻ (phỉnh) để phục vụ các con bạc. Quầy này do Kim Young Nam (1966, quốc tịch Hàn Quốc) quản lý với mức lương 50 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, có 2 đối tượng là Fu Chen Yong (1991, quốc tịch Trung Quốc) là người giám sát camera và Yuan Si Yang có vai trò là trưởng bộ phận quản lý, mua sắm các trang thiết bị phục vụ việc đánh bạc tại đây.

Sau khi bắt quả tang, lực lượng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) đã lập biên bản tạm giữ tiền và ngoại tệ quy đổi ước tính khoảng 500 triệu đồng, 1.000 thẻ (phỉnh) có mệnh giá dùng để chơi đánh bạc và toàn bộ trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc trái phép.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã tiến hành tạm giữ hình sự nhóm 7 đối tượng gồm Tiao Shin Kuo, Kim Bong Kil, Kim Young Nam, Lee Kwang Deuk, Lê Thị Kiều Mai, Lê Trung Quân và Phan Quang Đại để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại Điều 321 BLHS.

Được biết, resort Olalani do Công ty CP Mỹ Phát làm chủ sở hữu. Ngày 20/2/2019, Công ty Mỹ Phát (bên A) do bà Huỳnh Thị Ánh Hoa làm Tổng Giám đốc ký hợp đồng cho Công ty TNHH Mỹ Lợi Phát (bên B) do bà Vũ Thị Liên Ngọc làm Giám đốc thuê mặt bằng tại tòa nhà hội nghị của resort Olalani.

Thời hạn hợp đồng là 5 năm và được gia hạn (mỗi lần 5 năm) khi 2 bên tiếp tục có nhu cầu. Giá thuê mặt bằng 3,5 tỷ đồng/tháng. Theo hợp đồng, bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về hoạt động kinh doanh tại mặt bằng này. Do vậy, Công ty TNHH Mỹ Lợi Phát là đơn vị chịu trách nhiệm trong vụ tụ tập đông người nước ngoài đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép nói trên.

Như tin đã đưa, thực hiện chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liêt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, từ ngày 27/3, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản 1951/UBND-VHXH “tạm dừng các hoạt động tại các khu, điểm du lịch, các điểm vui chơi giải trí, bao gồm cả điểm vui chơi, giải trí trong các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các điểm kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thường cho người nước ngoài”.

Đến nay, khi việc “cách ly toàn xã hội” được nới lỏng một phần thì tại Công văn 2655/UBND-VHXH ngày 22/4, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vẫn quyết định “tiếp tục tạm dừng hoạt động tại các khu vui chơi giải trí tập trung, khu, điểm du lịch; vũ trường, karaoke, bar, pub, massage, trò chơi điện tử, trò chơi điển tử có thưởng cho người nước ngoài, casino… kể từ ngày 23/4”.

Do đó, tụ điểm cờ bạc trái phép diễn ra tại khu nhà hội nghị của resort Olalani do Công ty TNHH Mỹ Lợi Phát đang quản lý, sử dụng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Đà Nẵng, cần phải được các cơ quan chức năng TP xử lý nghiêm theo luật định.

