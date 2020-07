Công an Hà Nội sẽ xử lý nghiêm những người nước ngoài cư trú bất hợp pháp

Theo thông tin từ lãnh một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, đợt dịch này cơ quan công an quận đã lên kế hoạch để toàn bộ lực lượng công an ra quân xử lý người nước ngoài cư trú bất hợp pháp trên địa bàn.

Gần đây, lực lượng chức năng liên tục bắt giữ các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro lây lan dịch bệnh.

Nhóm người Trung Quốc bỏ chạy tán loạn khi phát hiện lực lượng chức năng

Cụ thể là vào ngày 27/7, lực lượng chức năng đã bắt giữ 10 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Các đối tượng này vượt biên bằng đường thủy từ Quý Châu (Trung Quốc) xuống Lào Cai (Việt Nam), chưa trải qua kiểm tra y tế và cách ly.

Khi bị lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng khai nhận đang trên đường từ Lào Cai xuống Hà Nội, rồi dự định bay vào TP.HCM thì bị bắt.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại máy thu phát, sim thẻ và thẻ visa. Những đối tượng người nước ngoài vượt biên vào Việt Nam luôn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ngày 25/7, Công an Đà Nẵng tiến hành bắt giữ Cao Lượng Cố (SN 1978) khi đối tượng đang trú tại một khách sạn ở quận Ngũ Hành Sơn. Cao Lượng Cố là kẻ cầm đầu đường dây đưa người Trung Quốc vượt biên sang Việt Nam.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, gần 2 tháng qua đã có khoảng 4.000 người xuất nhập cảnh trái phép bị bắt giữ. Trong đó, chủ yếu là người Trung Quốc. Chỉ trong 2 ngày 24/7 và 25/7, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện 21 trường hợp nhập cảnh trái phép, đa phần là người Trung Quốc.

Liên quan đến đường dây đưa người Trung Quốc vào Việt Nam, ngày 25/7, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 6 đối tượng gồm: Hai anh em Voòng A Sủi (SN 1997) và Voòng A Hây (SN 1999); Nình Văn Xuân (SN 2002), Phùn Quay Phóng (SN 1998), Phùn Văn Dũng (SN 2001), cùng trú xã Hải Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và Lỷ A Tằng (SN 1995), trú tại xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh.

Thủ đoạn của các đối tượng là thu của mỗi người vượt biên (từ Trung Quốc sang Việt Nam) khoảng 13 triệu đồng, rồi hướng dẫn họ đi bè xốp qua sông biên giới khu vực mốc 1355, thuộc xã Bắc Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, các đối tượng sẽ có xe đưa người vượt biên vào nội địa.

Ngoài nguy cơ dịch bệnh, tình trạng người nhập cảnh trái phép trong thời gian gần đây còn đang gây ra tình trạng quá tải đối với các khu cách ly.

Trao đổi với PV về vấn đề nêu trên, Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết: “Trên địa bàn quận cũng có khá nhiều người nước ngoài ở nhưng họ ở lâu rồi, không có biến động gì mới cả.

Trong đợt dịch này, cơ quan công an quận cũng tiến hành kiểm tra, rà soát xem có người nước ngoài nào cơ trú bất hợp pháp trên địa bàn không hay không.

Tuy nhiên, cho đến lúc này, cơ quan công an chưa phát hiện được trường hợp nào cư trú trái phép trên địa bàn quận. Nếu có, cơ quan công an quận sẽ chuyển phòng an ninh thành phố Hà Nội. Nhưng đến lúc này, cơ quan công an quận không để “lọt” những đối tượng người nước ngoài cư trú trái phép trên địa bàn”.

Còn một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn quận có rất nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc. Có thể nói địa bàn là một trong những quận có nhiều người nước ngoài ở Hà Nội nhất hiện nay”.

Khi được hỏi về việc có nhiều người nước ngoài cư trú bất hợp pháp trên địa bàn quận hay không, đặc biệt khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp như hiện nay, vị lãnh đạo này khẳng định: “Đợt dịch này, cơ quan công an quận đã lên kế hoạch để toàn bộ lực lượng công an trên địa bàn ra quân xử lý người nước ngoài cư trú bất hợp pháp.

Cơ quan công an quận đang cho điều tra tất cả số lượng người nước ngoài cư trú trên địa bàn nhưng chưa phát hiện trường hợp nào cư trú bất hợp pháp và cũng chưa có trường hợp nào nghi nhiễm Covid-19.

Nếu phát hiện trường hợp nào vi phạm, cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nhưng cũng tùy vào các trường hợp, có trường hợp xử phạt hành chính, có trường hợp phải giao cho Đại sứ quán nước có công dân cư trú bất hợp pháp trên địa bàn”.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cũng thông tin: “Cách đây mấy tháng, cơ quan công an quận tiến hành điều tra, kiểm ra, rà soát và phát hiện hai đối tượng truy nã quốc tế là người nước ngoài.

Sau khi phát hiện, cơ quan công an quận đã tống đạt tận sân bay giao cho Đại sứ quán nước họ. Ngoài ra, cơ quan công an quận cũng bắt một loạt các đối tượng cư trú trái phép, sai quy định tại địa bàn. Nhưng trong đợt dịch này, cơ quan công an quận chưa phát hiện ra trường hợp nào vì vừa mới kiểm tra, xác minh, rà soát…”.

Tiến Anh