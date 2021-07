Quảng Bình: Bắt đối tượng giết người nguy hiểm

Sau nhiều ngày vây ráp, các lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt được đối tượng Lê Văn Triễn (SN 1988), trú tại thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) về hành vi giết người rồi bỏ trốn.

Trước đó, ngày 6/7/2021, trên địa bàn xã Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) xảy ra vụ giết người nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Hà Thị Th., bị giết trong vườn nhà với một số vết thương trên người. Qua điều tra xác định đối tượng nghi vấn là Lê Văn Triễn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng phá án đã xác định được vùng đối tượng lẩn trốn. Tuy nhiên, đây là địa bàn hiểm trở, phức tạp vì vậy các lực lượng Công an Quảng Bình đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác của xã Vĩnh Ninh như dân quân tự vệ, đoàn thanh niên… ngày đêm cắm chốt và xiết chặt vòng vây, đồng thời bắc loa kêu gọi đối tượng, vận động người thân động viên kêu gọi đối tượng đầu thú.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh – Phó Giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp hỏi cung đối tượng.

Sau gần 1 tuần chạy vào rừng sâu để lẩn trốn, đến 15h30 chiều ngày 12/7/2021, các lực lượng Công an huyện Quảng Ninh, công an xã và chính quyền xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Quảng Bình đã bắt được đối tượng Lê Văn Triễn.

Đối tượng Lê Văn Triễn tại Cơ quan Công an.

Đấu tranh bước đầu, đối tượng Lê Văn Triển đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận do mâu thuẫn gia đình nên đã ra tay giết hại mẹ vợ. Trong gần 1 tuần lẩn trốn trong rừng sâu, đối tượng chỉ uống nước lã và ăn các loại rau trái trong rừng.

Sau khi Ban chuyên án bắt được đối tượng truy nã, Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sỹ đồng thời thưởng nóng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Thanh Hà