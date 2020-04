‘Loạn’ xây dựng trái phép, 1 chủ tịch phường ở Biên Hòa bị tạm đình chỉ công tác

Ngày 23/4, ông Phạm Anh Dũng (Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Hóa An.

1 chủ tịch phường ở Biên Hòa bị tạm đình chỉ công tác vì để xây dựng trái phép

Trao đổi với PV Vietnamnet chiều nay, Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa cho biết, chủ tịch UBND phường Hóa An bị tạm đình chỉ vì liên quan xây dựng trái phép trên địa bàn phường.

“Vì vậy, UBND TP đã tạm đình chỉ để làm rõ quy trình, trách nhiệm của ông Minh”, ông Phạm Anh Dũng, Chủ tịch TP. Biên Hòa cho hay.

Theo tìm hiểu của PV, qua kiểm tra của các đơn vị liên quan, TP Biên Hòa xác định, trên địa bàn phường Hóa An xảy ra tình trạng phân lô bán nền, xây dựng trái phép phức tạp. Trong đó, đã có hàng chục công trình nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, nhưng chính quyền phường Hóa An không phát hiện, xử lý kịp thời.

Với cương vị người đứng đầu về công tác quản lý nhà nước tại địa phương, ông Nguyễn Văn Minh phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng trên. Thời gian tạm đình chỉ công tác với ông Minh kéo dài đến ngày 12/5/2020.

Liên quan phường trên, tháng 2/2017, nguyên Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Hóa An (Hóa An chuyển lên phường từ ngày 1/7/2019) Trần Văn Ngọc đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt một năm sáu tháng tù treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng”; ông Văn Đình Núi, nguyên tổ viên tổ trật tự đô thị xã Hóa An bị tuyên phạt một năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Nguyễn Tuấn