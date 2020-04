Chợ hoa lớn nhất Thủ đô vẫn đìu hiu sau giãn cách, hoa nở rực rỡ không người mua

Theo các tiểu thương ở chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội), dù chợ được hoạt động trở lại vài ngày nhưng hầu hết các quầy đều vắng khách, ế hàng.

Chợ hoa Quảng An (còn được biết đến với tên gọi chợ hoa Quảng Bá) vốn là một trong những chợ hoa đêm lớn nhất Thủ đô, hoạt động náo nhiệt và nổi tiếng ở miền Bắc.

Thời gian vừa qua, do có bệnh nhân Covid-19 là tiểu thương thường xuyên buôn bán hoa tại đây nên chợ phải tạm đóng cửa để thực hiện công tác phòng, chống dịch. Mở cửa trở lại đã vài ngày nay, song khung cảnh yên ắng ở chợ khiến tiểu thương ngao ngán.

Theo ghi nhận của PV lúc rạng sáng 28/4, chỉ có khoảng một nửa số quầy hàng mở cửa đón khách, song khung cảnh chung đìu hiu vắng khách bao trùm khắp các quầy hàng từ đầu tới cuối chợ.

Chợ hoa hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) gần như không có khách

Đã gắn bó được với nghề buôn bán hoa đã gần 10 năm, đây là lần đầu tiên chị Nguyễn Quỳnh Hương (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) gặp phải tình cảnh hoa ế ẩm như thời gian này. Chị Hương chia sẻ, do lượng khách sụt giảm, số lượng người mua vắng đi rất nhiều sau thời gian giãn cách xã hội nên giá hoa giảm mạnh, thế nhưng nhiều ngày vẫn phải mang hoa về vì không bán được.

“Nếu không đi bán hàng tôi cảm thấy có lỗi với các chủ vườn. Mình làm ăn với họ lâu rồi phải giữ được chữ tín. Thế nhưng lấy hàng ra đây không bán được, nhiều khi chúng tôi phải chịu cảnh lỗ vốn”, chị Hương bày tỏ.

Gắn bó với nghề bán hoa đã gần 10 năm, lần đầu tiên chị Nguyễn Quỳnh Hương chứng kiến cảnh chợ hoa vắng khách như dịp này.

Cũng như chị Hương, ra chợ ngay sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội nhưng hầu như ngày nào anh Nguyễn Văn Chính (ở Mê Linh, Hà Nội) cũng phải mang hoa ế về nhà.

Anh Nguyễn Văn Chính thường xuyên phải mang hoa về vì không bán hết.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhu cầu mua hoa giảm mạnh. Trong khi đó, hoa từ khắp các nơi, đặc biệt là các vùng lân cận, đã đến ngày thu hoạch nên vẫn đổ về chợ hàng ngày. Giá các loại hoa giảm thê thảm mà vẫn không tiêu thụ được nhiều. Trước khi có dịch, một bó hoa hồng Đà Lạt đẹp có thể bán với giá 70.000 - 80.000 đồng thì nay chỉ còn khoảng 40.000 đồng.

Chợ họp chủ yếu vào khoảng nửa đêm đến sáng, khách quá vắng nên không gian buổi đêm càng thêm u tịch. Nỗi buồn khó giấu, tiểu thương ở chợ hoa Quảng An chỉ biết nhìn nhau cười, chia sẻ với nhau những câu chuyện hài hước, vui vẻ để an ủi nhau, cũng là an ủi chính mình. Có những người xem điện thoại giết thời gian, có người lại tranh thủ ngả lưng ngay tại sạp hoa.

Nhiều loại hoa rất đẹp nhưng không có người mua. Các chủ hàng cố gắng lạc quan động viên nhau qua giai đoạn khó khăn này

Nhiều người ngồi xem điện thoại để "giết thời gian" trong đêm.

Chủ quầy ngả lưngtrên ghế vì không có khách, cảnh hiếm gặp ở chợ hoa Quảng An trước đây.

Hoa đẹp, giá rẻ vẫn ế, không có người mua nhưng tiểu thương vẫn dồn về đây vì không còn nơi nào khác có thể tiêu thụ được lượng hoa nhiều như ở chợ này.