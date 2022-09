Cháy quán karaoke An Phú - Bình Dương: 32 người thiệt mạng

Đến tối 7/9, lực lượng chức năng đã hoàn tất tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong quán karaoke An Phú, số người thiệt mạng lên đến 32.

Tóm tắt vụ việc



20h15 ngày 6/9, lửa bùng phát tại tầng 2 của quán karaoke An Phú.

22 người chạy lên sân thượng được cứu an toàn. Số khác tự nhảy khỏi tòa nhà.

Đêm 6/9, Bệnh viện Đa khoa An Phú tiếp nhận 40 nạn nhân.

Sáng 7/9, 29 nạn nhân được xuất viện.

Đến 17h30 ngày 7/9, số nạn nhân thiệt mạng được ghi nhận lên 23.



20h ngày 7/9, số nạn nhân thiệt mạng lên tới 32 người.

Tối 7/9, một cán bộ Công an tỉnh Bình Dương cho biết đến 20h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều nạn nhân tử vong trong quán karaoke An Phú. Số nạn nhân thiệt mạng lên đến 32.

Đến 20h, công tác tìm kiếm các nạn nhân tại quán karaoke cơ bản đã hoàn tất.

2 xe cấp cứu đợi trước quán karaoke chờ nhận xác. Ảnh: An Huy.

Trong số 32 nạn nhân thiệt mạng, có 15 nữ và 17 nam. Thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà xác của Bệnh viện Đa khoa Thuận An, Bệnh viện Dĩ An, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, còn có 11 nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo báo cáo ban đầu về vụ việc, khoảng 20h15 ngày 6/9, vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (số 166C, Bùi Thị Xuân, khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai lực lượng, phương tiện gồm 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, một xe trạm bơm, một xe phương tiện, một xe chỉ huy và 66 cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, cơ bản đám cháy đã được khống chế.

Cơ sở karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, hiện ở TP Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ. Cơ sở karaoke này được thiết kế, xây dựng gồm 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 cho đến nay. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định do chập điện.

Đám cháy bùng phát tại tầng 2 của cơ sở. Lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh đã triển khai đội hình xe thang chữa cháy, cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất.

Ghi nhận đến 8h ngày 7/9, lực lượng Công an đã phát hiện đưa ra ngoài 12 thi thể (hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch). Số người bị thương tích hiện được cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện. Công tác cứu nạn, cứu hộ, thống kê về thiệt hại tài sản vẫn đang được tiếp tục thực hiện.

Từ 12 thi thể ban đầu được phát hiện lúc 8h sáng 7/9, số thi thể đã lên đến 32 vào chiều tối cùng ngày.

Theo zingnews.vn