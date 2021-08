Cán bộ y tế chống dịch nhiễm Covid-19 tử vong có được công nhận liệt sĩ?

Ảnh minh hoạ.

Tại toạ đàm trực tuyến ''Bảo vệ blouse trắng nơi tuyến đầu'' sáng 19/8, PGS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, cho biết kể từ đầu đại dịch năm 2020 đến ngày 9/8, cả nước đã có hơn 2.300 nhân viên y tế bị lây nhiễm khi làm việc, ba người tử vong, trong đó có hai trường hợp tại TP.HCM, một tại Bình Dương – là nữ hộ sinh đang mang thai.

Trước mất mát này, nhiều người bày tỏ băn khoăn: Liệu những cán bộ y tế làm nhiệm vụ chống dịch, chăm sóc, điều trị người bệnh Covid-19 bị phơi nhiễm dẫn đến tử vong có được công nhận là liệt sĩ?

Trả lời câu hỏi này, bà Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết, theo khoản 3 Điều 59 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Điểm k khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công thì họ được xem xét công nhận là liệt sỹ.

Cụ thể, tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thủ trưởng các Bộ và tương đương kiểm tra hồ sơ, thủ tục xác nhận liệt sĩ chuyển Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Hồ sơ, thủ tục được quy định tại Khoản 1, 2 Điều 18 Nghị định 31/2013/NĐ-CP gồm:

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, chính quyền địa phương có người hy sinh có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ.

2. Cấp giấy báo tử:

a) Người hy sinh là quân nhân, công nhân viên quốc phòng do Thủ trưởng Trung đoàn hoặc cấp tương đương trở lên;

b) Người hy sinh là công an nhân dân, công nhân viên công an nhân dân do Giám đốc Công an cấp tỉnh hoặc cấp tương đương trở lên;

c) Người hy sinh thuộc cơ quan trung ương do Bộ trưởng hoặc cấp tương đương;

d) Người hy sinh thuộc cơ quan cấp tỉnh quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

đ) Người hy sinh thuộc cơ quan cấp huyện hoặc cấp xã và các trường hợp đóng trên địa bàn không thuộc quy định tại Điểm a, b, c, d Khoản này do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

N. Huyền