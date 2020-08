Bị xử phạt vì đưa tin sai sự thật 'dịch về đến quê rồi'

icon

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 5000m nên chiều tối và đêm nay, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.