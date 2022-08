Thanh Hóa: Bắt ổ nhóm chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng từ website giả mạo ngân hàng

Các đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng gọi điện cho các bị hại để tư vấn, thông báo tài khoản gặp sự cố... rồi gửi đường link website giả mạo ngân hàng để đánh cắp thông tin tài khoản rồi chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Ngày 1/8, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Như Xuân vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng Lê Văn Vỹ (SN 1995), Lý Hoàng Diệu (SN 2000) cùng trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng; Trương Công Hay (SN 1995), Nguyễn Thế Hiển (SN 1993) đều trú huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) để điều tra, làm rõ hành vi sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, vào ngày 12/6 công an nhận được trình báo của chị T.T.T (trú xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương) trong lúc đi công tác tại huyện Như Xuân thì bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 340 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 24/6, chị L.T.Tr (trú huyện Như Xuân) trình báo về việc bị chiếm đoạt 22,2 triệu đồng và ngày 7/7 chị N.T.T.H (trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bị chiếm đoạt 410 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được trình báo của các bị hại Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã vào cuộc điều tra và phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) rà soát, xác minh, làm rõ vụ việc.

Sau hơn 10 ngày điều tra, công an xác định các đối tượng trên là thủ phạm gây ra vụ việc trên nên đã bắt giữ và thu giữ tang vật gồm 13 điện thoại, 25 thẻ sim, 5 tài khoản ngân hàng, 1 máy tính xách tay...

Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận giả mạo nhân viên ngân hàng gọi điện thông báo sự cố tài khoản, chuyển nhầm tiền, khóa tài khoản...rồi gửi đường link giả mạo website ngân hàng cho các bị hại nhập mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản để khắc phục sự cố rồi đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Chỉ tính từ năm 2019 đến khi bị bắt các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ đồng từ các chủ tài khoản trên cả nước.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trần Nghị