Bắt đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Đà Nẵng, Quảng Nam

Lực lượng Công an Đà Nẵng, Quảng Nam vừa bắt giữ được đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam.

Đối tượng Cao Lượng Cố khi bị lực lượng Công an Đà Nẵng, Quảng Nam bắt giữ

Chiều 26/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp bắt giữ đối tượng trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam trong thời gian qua.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP Đà Nẵng, sau thời gian khẩn trương điều tra, tối 25/7, Công an tp Đà Nẵng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện bắt gữ đối tượng Gao Liang Gu (Cao Lượng Cố, sinh 4/6/1978). Đối tượng bị bắt tại một khách sạn trên đia bàn quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng).

Cao Lượng Cố được xác định là đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam trong thời gian qua.

Hiện đối tượng được di lí về Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, cho hay: Các đối tượng trong đường dây này sẽ sớm được điều tra làm rõ, xử lí nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 18/7, chính quyền và lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn ở Hội An và thị xã Điện Bàn. Cùng thời điểm này, Đà Nẵng cũng phát hiện 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Theo baogiaothong.vn