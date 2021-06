Bắt đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy cùng nhiều tang vật

Chiều 7/6, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã bắt Nguyễn Văn Tơ (SN 1960, ở xóm 1A, thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 3 giờ 30 phút, ngày 7/6, tại khu vực bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ phối hợp với các đơn vị chức năng đã phát hiện và bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an (ảnh Công an cung cấp).

Ngay sau đó, cơ quan công an xác định đối tượng là Nguyễn Văn Tơ (SN 1960, trú tại xóm 1A, thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), tang vật thu giữ 01 bánh heroin có trọng lượng 320, 69 gam, 10 viên ma túy tổng hợp, 3 triệu 900 nghìn đồng cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới với số tiền 150 triệu đồng để về mang vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ, đang trên đường đi thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sông Yên