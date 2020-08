Đối tượng bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh sẽ bị xử lý như thế nào?

Đối tượng Nguyễn Thị Thu (phải) tại cơ quan điều tra. (Ảnh: VTV Newsl)

Như đã đưa tin, Công an tỉnh Bắc Ninh, phối hợp với công an tỉnh Tuyên Quang vừa phá thành công một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận 2 ngày gần đây là vụ cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc khi đang đi chơi công viên cùng gia đình.



Bước đầu làm rõ đối tượng có hành vi bắt cóc và đưa cháu Gia Bảo lên Tuyên Quang là Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1988, quê quán ở Tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao bằng, tỉnh Cao Bằng (Thu đang cư trú cùng người yêu tại Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).



Khai nhận tại cơ quan điều tra, đối tượng cho biết khi đang di chuyển bằng xe có thấy một em bé chơi 1 mình, người này đã tiếp cận và rủ em bé đi theo. Sau khi bắt được cháu bé đã đưa về phòng trọ để sáng hôm sau đưa về Tuyên Quang. Đối tượng Thu khai mục đích bắt cóc cháu bé là vì tình cảm cá nhân nhưng không có bất cứ quan hệ nào với gia đình cháu Gia Bảo.

Liên quan đến vụ việc này, trả lời phóng viên VOV.VN, Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) cho rằng: “Trẻ em là tương lai của đất nước, chính vì vậy trẻ em xứng đáng và cần phải được nuôi dưỡng, trưởng thành trong một xã hội an toàn và đầy đủ. Pháp luật hiện nay đã dần hoàn thiện các quy định để bảo vệ môi trường sống của trẻ em và giảm thiểu triệt để, loại trừ các hành vi xâm hại”.

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh).

Theo Luật sư Diệp Năng Bình, Luật Trẻ em nghiêm cấm hành vi bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em...Tuy nhiên, thời gian qua, những vụ bắt cóc trẻ em diễn ra ngày càng táo tợn với nhiều thủ đoạn tinh vi khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Loại tội phạm này đang trở thành vấn nạn của xã hội.



“Về vụ việc trên, dưới góc độ pháp lý, hành vi đưa cháu bé rời khỏi sự quản lý của bố mẹ mà không được sự đồng ý đã cấu thành tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Tội phạm và hình phạt được quy định rất rõ tại Điều 153 Bộ luật hình sự năm 2015 ”, Luật sư Diệp Năng Bình cho hay.



Trao đổi với phóng viên VOV.VN, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, để có căn cứ xử lý các đối tượng, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ, mục đích bắt cháu bé để xử lý tương ứng về hành vi phạm tội theo quy định của pháp luật.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội).

“Hành vi phạm tội của đối tượng là nghiêm trọng không những đã xâm phạm đến quyền được chăm sóc, nuôi và sống chung với cha mẹ, quyền được bảo vệ của trẻ em mà còn gây tâm lý hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân bởi vấn nạn bắt cóc trẻ em đã và đang diễn ra trong xã hội nên cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để làm gương cho những kẻ đã và đang có ý định phạm tội”, Luật sư Nguyễn Anh Thơm nhấn mạnh.

Về hướng xử lý, 2 luật sư đề chung quan điểm đó là căn cứ vào quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ tiến hành làm rõ động cơ, mục đích phạm tội để bắt đối tượng sẽ chịu trách nhiệm một trong các tội dưới đây:

