Băng nhóm Loan ‘cá’ bảo kê, đòi tiền người buôn bán, chính quyền nói gì?

Loan 'cá' và 8 đồng bọn vừa bị công an bắt giữ vào chiều qua (5/5) để điều tra về hành vi bảo kê, trấn lột từ 1-1,5 triệu/tháng với mỗi người buôn bán tại khu công nghiệp (KCN) Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Các đàn em dưới trướng Loan 'cá' bị bắt tại trận khi đang bảo kê để thu tiền vào chiều 5/5.

Trước và sau cổng Công ty Chang Shin Việt Nam (xã Thạnh Phú) tập trung hàng trăm người buôn bán các mặt hàng thiết yếu như đồ may mặc quần áo lương thực, thực phẩm thiết yếu hàng ngày cho công nhân các công ty. Hơn 1 năm nay, tại đây xuất hiện một nhóm xăm trổ, dùng vũ lực đe dọa, khống chế, buộc những người bán hàng tại khu vực này phải nộp tiền bảo kê.

Bà M - một người có thâm niên 13 năm bán hàng ở khu vực này chia sẻ, để được buôn bán ở đây, những người như bà phải đóng tiền "chết" từ 1 - 1,5 triệu đồng/tháng cho băng nhóm của Lý Thị Loan (biệt danh Loan "cá", SN 1981, ngụ tại TP Biên Hòa). Riêng những người bán dạo không thường xuyên thì thu theo ngày với giá phải nộp số tiền 50.000 đồng/ngày.

Theo bà M, nhóm này hoạt động mới được hơn 1 năm. Trước đó, có một nhóm khác nhưng đã bị "đánh bật" khi xuất hiện nhóm Loan "cá".

Liên quan băng nhóm này, ông Phạm Lê Nhân, Phó chủ tịch UBND xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) cho biết, thời gian qua, chính quyền xã có nhận được thông tin về một băng nhóm xăm trổ tại khu vực buôn bán tự phát trên. Tuy nhiên, mỗi lần lực lượng chức năng của xã tới thì các thanh niên xăm trổ lại dạt vào các quán cà phê, những người bán hàng giữa đường tại chợ tự phát cũng nhanh chóng dọn dẹp lên trên lề đường.

Về việc băng nhóm lộng hành thu tiền bảo kê tại đây xảy ra thời gian dài, vị Phó chủ tịch xã nói chưa nghe thấy người buôn bán phản ánh. “Tôi có hỏi, các chị buôn bán ở đây có bị ai thu tiền không thì những người buôn bán đều im lặng”, ông Nhân nói và cho rằng có sự bất thường.

Công an xã đã báo cáo với Công an huyện về biểu hiện hoạt động bất thường của nhóm xăm trổ này. Do các đối tượng ranh mãnh, dùng nhiều thủ đoạn nên khó phát hiện các dấu hiệu bất thường. Thực tế xã không dẹp được việc buôn bán lấn chiếm giữa lòng đường vì đây là khu vực có nhiều công ty, xí nghiệp lớn, tập trung nhiều công nhân; cứ đến giờ tan tầm là những người bán bán hàng rong lại kéo đến bán hàng.

Loan 'cá' bị bắt tại trận cùng đàn em.

Ông Nhân nói thêm, gần đây, xã và huyện đang tiếp tục lên các kế hoạch, chương trình xử lý tình trạng buôn bán ở chợ tự phát. Riêng với băng nhóm bảo kê thì xã báo cáo Công an huyện. Vào chiều hôm qua, xã nhận được thông tin Công an tỉnh đã lập chuyên án và triệt phá băng Loan "cá".

Trong khi đó, ông Nguyễn Khắc Tâm, trưởng khu phố 1, xã Thạnh Phú thừa nhận, nơi đây có hàng trăm người buôn bán, tình hình an ninh trật tự tại đây phức tạp do có các khu công nghiệp, tập trung đông công nhân nên khó khăn trong việc quản lý.

“Trước đây khu vực này còn xảy ra trọng án, nhưng không liên quan băng nhóm Loan “cá”. Băng này chỉ chuyên lộng hành trong việc bảo kê thu tiền…”, ông Tâm thông tin.

Về biệt danh Loan "cá", theo ông Tâm lý giải, Lý Thị Loan có biệt danh bắt nguồn từ thời gian nhiều năm trước đó Loan từng buôn bán cá tại chợ Hóa An, TP Biên Hòa.

Ông Phạm Lê Ngân, Phó chủ tịch xã Thạnh Phú (bên trái) thông tin về băng nhóm Loan 'cá'.

Theo một cán bộ điều tra chuyên án, đây là nhóm đối tượng bảo kê có “số má” tại Đồng Nai. Để thị uy sức mạnh, các đối tượng xăm trổ đầy mình và cố tình mặc quần áo hở các hình xăm trổ.

Để triệt phá, tóm gọn các đối tượng là việc cực kỳ khó khăn khi các đối tượng này không ra mặt theo kiểu uy hiếp tập trung. Để đánh lạc hướng các tiểu thương và lực lượng chức năng, chúng cắt cử 1 - 2 đối tượng hàng ngày điều khiển xe máy dạo quanh khu vực các tiểu thương bán hàng nhắc nhở không được lấn chiếm lòng lề đường nhưng thực chất là để thay phiên nhau theo dõi tình hình buôn bán của các tiểu thương. Nếu phát hiện những tiểu thương bán dạo không ổn định sẽ thu luôn tiền bảo kê theo ngày.

Đối với những người buôn bán thường xuyên, nếu đến tháng chưa có tiền đóng “hụi chết” thì chúng huy động tối đa lực lượng tới dùng vũ lực để uy hiếp khiến tiểu thương bằng mọi cách phải nộp tiền, nếu không nộp chúng sẽ không cho buôn bán khu vực này.

Ngoài vấn đề bảo kê thu tiền, Công an đang điều tra mở rộng việc nhóm này bảo kê cả việc cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê tại nhiều khu nhà trọ lân cận KCN Thạnh Phú thuộc huyện Vĩnh Cửu; phường Trảng Dài và Tân Phong thuộc TP Biên Hòa.

