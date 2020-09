Huế: Cảng cá Thuận An hối hả mua bán hải sản, hơn 650 tàu cá vào bờ tránh bão số 5

Ngư dân hối hả mua bán hải sản ở Cảng cá Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) để kịp đưa tàu thuyền vào bờ trú ẩn cơn bão số 5. Hiện, tỉnh đã triển khai di dời, sơ tán 3.267 hộ dân đến nơi an toàn.

Ngư dân khẩn trương đưa cá bán cho thương lái tại Cảng cá Thuận An.

Do ảnh hưởng của bão số 5 nên chiều nay (17/9) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xuất hiện mưa và dự báo có nơi mưa to đến rất to, khả năng xuất hiện lũ trên các sông của tỉnh Thừa Thiên Huế. Để chủ động ứng phó, phòng tránh thiệt hại do cơn bão số 5 có thể đổ bộ vào tỉnh Thừa Thiên – Huế Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng các đơn vị, địa phương ven biển sử dụng phương tiện thông tin thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết về diễn biến của bão số 5 và yêu cầu vào bờ trú ẩn an toàn.

Nhiều tàu cá xếp hàng vào nhập cá tại Cảng cá Thuận An.

Ghi nhận của PV tại Cảng cá Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) chiều nay (17/9) cho thấy, nhiều tàu cá vào neo đậu được ngư dân nhộn nhịp nhanh chóng đưa hàng chục tấn cá thu, cá nục, mực… ra khỏi khoang tàu giao dịch mua bán rồi lần lượt các tàu về neo đậu ở âu thuyền xã Phú Thuận, Phú Hải (huyện Phú Vang) để trú tránh bão số 5 an toàn.

Nhiều loài cá tươi được các thương lái thu mua.

Tại âu thuyền xã Phú Hải (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) nhiều ngư dân đội mưa ra khu vực neo đậu tàu thuyền kéo dây chằng buộc ngang dọc. “Sau khi nhận được thông tin từ cơ cơ chức năng chúng tôi lập tức quay tàu vào ngay và tàu vào đến tối hôm qua (16/9) dù chưa đánh được nhiều hải sản, hôm nay ra buộc thêm dây sợ bão vào tới làm các tàu va nhau hỏng” – ông Nguyễn Trung (trú xã Phú Hải, huyện Phú Vang) có mặt tại khu neo đậu cho biết.

Ngư dân phân ra từng loài cá trên tàu đưa xuống bán cho thương lái.

Ông Nguyễn Văn Dũng (chủ một tàu cá đang neo đậu tại âu thuyền xã Phú Hải) chia sẻ, khi đến âu thuyền xã Phú Hải tôi mới hết cảm giác lo lắng do gió sợ có sóng dâng cao. Hiện, thỉnh thoảng mới ra xem tàu có dịch chuyển không thôi, chứ bình thường ở nhà vì vào đây rồi rất an toàn”.

Một tàu cá trên đường vào âu thuyền trú bão số 5 sau khi bán hết hải sản.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế có 659 phương tiện tàu thuyền khai thác biển (trong đó có 390 tàu xa bờ, còn lại là tàu cỡ trung, cỡ nhỏ). Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế đã bắn pháo hiệu đỏ với 120 phát ở 5 địa điểm nên đến 16h30 chiều nay (17/9) chỉ còn 4 tàu với 45 lao động chưa vào bờ (dự kiến 3 phương tiện sẽ vào đến bờ lúc 19h, 1 phương tiện được hướng dẫn vào Cửa Việt tỉnh Quảng Trị trú bão).

Cơ quan chức năng đến kiểm tra neo đậu tàu thuyền.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Phan Ngọc Thọ yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố ở Thừa Thiên - Huế tiến hành sơ tán, di dời các hộ dân vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng cơn bão, lũ lụt, nước dâng do bão đến nơi an toàn. Cụ thể, đến 17h chiều nay (17/9) tỉnh Thừa Thiên – Huế đã triển khai di dời, sơ tán được 3.267 hộ dân với 8.833 nhân khẩu (trong đó, 2536 hộ với 6.662 khẩu sơ tán đến nhà hàng xóm kiên cố, 731 hộ với 2.171 khẩu di dời đến các khu vực tập trung).

Một ngư dân chằng buộc dây cho tàu cá.

Để chủ động ứng phó và phòng tránh thiệt hại do cơn bão số 5, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đã ban hành văn bản thống nhất cho học sinh từ cấp mầm non cho đến trung học phổ thông nghỉ học trong 2 ngày 18 và 19/9.

Hàng trăm tàu cá đã vào âu thuyền trú, tránh bão số 5 an toàn.

Hà Oai