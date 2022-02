Băng giá phủ trắng đỉnh Y Tý, Lào Cai

Nhiệt độ trên khu vực núi Lảo Thẩn lúc 7h sáng 20/2 là âm 5 độ C; băng giá phủ dày lên cây cối, mặt đất tạo nên khung cảnh rất đẹp.

Đêm 19/2, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tràn xuống, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, nên rét đậm, rét hại bao phủ trên diện rộng. Ở một số khu vực vùng cao, vùng núi đã xuất hiện băng giá với cường độ mạnh.

Tại đỉnh núi Lảo Thẩn, xã Y Tý, huyện Bát Xát, sáng sớm 20/2 đã xuất hiện băng giá khá dày phủ kín cây cỏ, núi rừng.

Theo chị Sùng Si, người dân địa phương cho biết, nhiệt độ trên khu vực núi Lảo Thẩn lúc 7h sáng 20/2 là âm 5 độ C; băng giá phủ dày lên cây cối, mặt đất tạo nên khung cảnh rất đẹp.

Đỉnh núi Lảo Thẩn từ độ cao 2.600m trở lên bị băng giá phủ trắng.

Núi Lảo Thẩn cao gần 3.000m so với mực nước biển, là địa điểm thường xuyên xuất hiện băng tuyết, nhất là những khu vực có độ cao từ 2.600m trở lên.

Dự báo, đêm 20/2, vùng thấp nhiệt độ giảm xuống còn từ 8-10 độ C, vùng cao ước khoảng 3-5 độ C; riêng vùng cao Sa Pa, Y Tý giảm còn từ 0 đến -2 độ C. Khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá tại một số khu vực vùng núi trong tỉnh, nơi có độ cao từ 2.000m trở lên.

Dưới đây là một số hình ảnh về băng giá trên đỉnh Lảo Thẩn:

Từ sáng sớm 20/2, băng giá đã phủ kín đỉnh Lảo Thẩn.

