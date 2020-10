Bác sỹ ngoại quốc vận chuyển 5kg ma túy đá vào Việt Nam tiêu thụ

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt đối tượng cầm đầu, thu giữ 5kg ma túy đá.

Đối tượng Tu Lỳ cùng tang vật vụ án.

Thời gian gần đây, các trinh sát phòng PC04, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam. Qua thời gian dài theo dõi, cảnh sát xác định đối tượng cầm đầu là Tu Lỳ (33 tuổi, nghề nghiệp bác sĩ, trú tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhămxay, Lào). Ngay sau đó, chuyên án được Công an tỉnh xác lập để đấu tranh, triệt xóa.

Do đối tượng là người Lào nên công tác nắm tình hình, tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn. Được biết, trước đó, Tu Lỳ từng có thời gian học tập tại Việt Nam nên rất thành thạo ngôn ngữ và địa hình, có phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt.

Đối tượng do thông thuộc tiếng Việt nên đã tự móc ngoặc, cấu kết với các đối tượng người bản địa tại khu vực xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) để vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường tiểu ngạch vào Việt Nam và đưa đi các tỉnh tiêu thụ.

Sau một thời gian theo dõi, nắm được nguồn tin ngày 25/10, Tu Lỳ sẽ vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào vào khu vực bản Vều 1, xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn) để đem đi tiêu thụ, Ban chuyên án đã lên kế hoạch vây bắt.

Qua nhiều giờ mật phục, đến khoảng 21h30’ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện có 3 đối tượng đi bộ băng rừng mang theo 1 túi xách. Nhận định thời cơ đã đến, các trinh sát tiến hành vây bắt được đối tượng Tu Lỳ; tuy nhiên lợi dụng địa hình hiểm trở, 2 đối tượng còn lại đã nhanh chân trốn thoát. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 5 kg ma túy đá.

Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bảo Trâm