Hiện trường vụ cháy quán karaoke khiến ba chiến sỹ PCCC Công an quận Cầu Giấy hy sinh

Đám cháy xảy ra vào khoảng 13h ngày 1/8, tại quán karaoke ISIS số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Nguyên nhân ban đầu xác định do quán đang sửa chữa, có hàn xì, quán không hoạt động.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy huy động lực lượng PCCC đến chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy tại quán Karaoke ISIS số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa quận Cầu Giấy.

Quá trình chữa cháy, 3 đồng chí cán bộ Đội PCCC đã hy sinh, do vào hiện trường (tầng 3) bị sập cầu thang, bịt lối thoát dẫn đến thiếu dưỡng khí. Danh tính 3 chiến sĩ bị hy sinh gồm: Đồng chí Đặng Anh Quân - Đội trưởng đội PCCC, đồng chí Đỗ Đức Việt, cán bộ PCCC và đc Nguyễn Đình Phúc CSNV.

Hiện thi thể 3 cán bộ PCCC hy sinh đã được đưa vào Bệnh viện 198. Công an quận Cầu Giáy tiếp tục cùng các lực lượng chữa cháy và lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân.

Lực lượng chức năng rất vất vả để dập tắt đám cháy.

Như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 13h ngày 01/8/2022, nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố đã điều động Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa ngay lập tức đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy.

Sau khi nhận được tin báo về tính chất phức tạp của vụ việc, Bộ trưởng Bộ Công an đã cử đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 14h15 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Thông tin sơ bộ ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 quán Karaoke cao 6 tầng đang dừng hoạt động để sửa chữa.

Cùng với đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, các đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục CS PCCC&CNCH; Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội... đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Xe thang được đưa đến hiện trường đám cháy.

Đám cháy xảy ra tại 1 quán karaok trên đường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Những giọt nước mắt của các chiến sỹ PCCC đã rơi khi biết tin đồng đội của mình đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Nhiều người dân cũng tỏ ra rất đau buồn.

Nhiều người hiếu kỳ đứng xem đám cháy.

Đến khoảng 18h đám cháy cơ bản được khống chế.

Những chiến sỹ PCCC rất mệt mỏi sau khoảng 5h cứu hỏa.

Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

