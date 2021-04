Xích lô tự chế lấn làn đâm trực diện khiến xe sang 'hứng gạch đá'

Các nhóm mạng xã hội đông thành viên đang rần rần chia sẻ chùm ảnh vụ tai nạn xảy ra sáng 20/4/2021 trên cầu An Dương, thành phố Hải Phòng.

Một chiếc xích lô tự chế được người đàn ông dùng chở gạch lưu thông trên đường đã lấn sang làn đường ngược chiều và đâm vào chiếc xe ô tô Mercedes đang đi đúng phần đường. Vụ va chạm khiến 1 lượng lớn gạch đổ lên capo xe ô tô, gây hư hỏng phần đầu xe.

Nhìn vào hình ảnh vụ tai nạn, cư dân mạng đã đưa ra các luồng ý kiến khác nhau.

Một số người cho rằng người đàn ông vì hoàn cảnh khó khăn nên mới phải tự chế xe máy xích lô để chở hàng. Vụ tai nạn là ngoài ý muốn nên mong rằng "người phụ nữ hãy bỏ qua","đừng bắt đền xe máy"; "ô tô có bảo hiểm rồi nên đừng bắt đền xe máy nữa"...

Thế nhưng, số đông người khác cho rằng, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh để biện minh cho cái sai của người đi xe máy:

"Ông nào bảo 30 triệu có sửa hết được con Mẹc kia không? Nắp capo, kính, cái logo tụt hẳn vào trong thế kia thì đi luôn cái cảm biến bên trong xe rồi. Không dưới 50 triệu đâu";

"Phải phạt luôn đi cho chừa, hồi trước đi làm về gặp ngay con xe lôi tự chế chở một đống gỗ mà nó còn không thèm ràng lại, chắc nghĩ mấy khúc gỗ đó nặng nên không văng ra đâu. Đến đoạn ổ gà nó xóc lên một cái, nguyên cây gỗ dài hơn 1m bự hơn cái bắp giò văng lên xong bật ra đằng sau suýt chút nữa là vào đầu mình. Hên là né được chứ mà té xe là mấy chiếc xe tải chạy đằng sau lượm mình luôn rồi";

"Giàu cũng là tiền người ta làm ra, thích thì người ta làm từ thiện còn không thích thì thôi. Đừng có nói giàu thì thôi bỏ qua đi. Kế sinh nhai ai cũng phải kiếm, mấy con xe này ngoài đường chạy siêu hống hách. Nãy ngay ngã tư Tân Phong - Biên Hòa tôi xém bị xiên bởi mấy ông chạy xe kiểu này chở sắt thép cồng kềnh. Đến phát sợ!";

"Xích lô đã tự chế lại còn đi ngược chiều. Biết là tất cả vì mưu sinh thôi nhưng nếu không đâm vào xe Mẹc mà đâm vào xe máy làm chết người ta thì sao? Thôi đền đi để mà nhớ, không thương được. Vừa rồi có vụ thanh niên bị 8 cây sắt xoắn đâm thủng bắp chân vì xe 3 gác chở mất an toàn";

"Xe tự chế không an toàn lại đi ẩu, ngược chiều, va vào xe xịn thì lại kêu khóc đổ tại số với hoàn cảnh khó khăn... Vậy xin hỏi ý thức tham gia giao thông nằm chỗ nào để mà kêu với khóc?".

Dù cho hoàn cảnh nào đi chăng nữa, khi tham gia giao thông cũng nên tuân thủ luật an toàn giao thông. Bởi vì chỉ khi an toàn cho mình, an toàn cho mọi người thì mới đảm bảo sức khỏe để làm kinh tế. Mong rằng qua những vụ việc như thế này mỗi người dân sẽ nâng cao ý thức của mình khi tham gia giao thông.

Lam Giang