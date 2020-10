Xe khách va xe đầu kéo gần hầm Hải Vân, 2 người chết, 15 người bị thương

Vào lúc 0h30 ngày 15/10, tại đường dẫn số 3 vào hầm Hải Vân (thuộc địa bàn phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách và xe đầu kéo làm 2 người tử vong tại chỗ, 15 người khác bị thương nặng. Trong đó, tài xế xe khách bị thương nặng, mắc kẹt tại cabin.

Xe khách và xe đầu kéo dính chặt nhau sau vụ tai nạn. (Ảnh: N.Đ)

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Trương Minh Thìn (SN 1976, trú Lệ Thủy, Quảng Bình) điều khiển xe đầu kéo BKS 51C-907.23 kéo theo rơmóc BKS 51R-149.29 chạy trên đường dẫn Nam Hải Vân hướng Bắc - Nam, khi đến Km9 thì tông vào xe khách 93B-004.07 chạy hướng Nam - Bắc.

Do cú va chạm mạnh, cả hai xe dính vào nhau khiến 2 người tử vong tại hiện trường, 15 hành khách bị thương. Riêng tài xế xe khách bị mắc kẹt trong cabin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy - Chữa cháy và Cứu nạn - Cứu hộ (PCCC&CNCH) của Công an quận Liên Chiểu và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Đà Nẵng phải sử dụng các phương tiện chuyên dụng để đưa ra ngoài.

Lực lượng chức năng nỗ lực đưa tài xế mắc kẹt trong cabin đi cấp cứu. (Ảnh: N.Đ)

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các lực lượng chức năng quận Liên Chiểu, các cơ quan chức năng thành phố đã có mặt kịp thời điều tiết giao thông, đưa số người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện. Được biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên ô tô khách có khoảng 40 người.

Ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, trong số 15 người bị thương, có 12 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, 3 người còn lại điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Liên Chiểu. Trong buổi sáng 15/10, có 2 nạn nhân bị thương nhẹ được Bệnh viện Đa khoa Liên Chiểu cho xuất viện.

Cũng theo ông Nguyễn Nhường, trong sáng nay, lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu và lãnh đạo UBND thành phố sẽ đến các bệnh viện thăm hỏi, động viên những nạn nhân bị thương.

Theo baodanang.vn