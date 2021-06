Xe khách chạy sai phần đường trên cầu Thăng Long bị người dân quay clip gửi công an Hà Nội

Chiều 12/6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hà NộI cho biết đã ra quyết định xử phạt lái xe khách BKS 14B-02xxx đi không đúng phần đường quy định. Thông tin về hành vi vi phạm của xe khách này được xuất phát từ tin báo của người dân qua mạng xã hội facebook.

Chiếc xe khách không đi đúng phần đường quy định trên cầu Thăng Long.

Trước đó, trang facebook của Công an Thành phố Hà Nội nhận được clip phản ánh xe khách BKS 14B-02xxx đi không đúng phần đường quy định trên cầu Thăng Long, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 đã tiến hành xác minh và gửi thông báo đề nghị lái xe đến làm việc.

Đến ngày 1/6, tại cơ quan công an, lái xe đã thừa nhận hành vi vi phạm như phản ánh của người dân.

Vì vậy Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với lái xe về hành vi “Đi không đúng phần đường quy định”.

Theo quy định tại điểm đ Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, mức xử phạt đối với lái xe là 4 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP



5. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:



a) Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;



b) Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông;



c) Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 8 Điều này và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định;



d) Vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); không có báo hiệu trước khi vượt; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép, trừ trường hợp tại đoạn đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường mà xe chạy trên làn đường bên phải chạy nhanh hơn xe đang chạy trên làn đường bên trái;



đ) Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều) trừ hành vi quy định tại điểm c khoản 4 Điều này; điều khiển xe đi qua dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy; điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà;



e) Tránh xe đi ngược chiều không đúng quy định, trừ hành vi vi phạm sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều quy định tại điểm g khoản 3 Điều này; không nhường đường cho xe đi ngược chiều theo quy định tại nơi đường hẹp, đường dốc, nơi có chướng ngại vật;



g) Không tuân thủ các quy định khi vào hoặc ra đường cao tốc; điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc; chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc; không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc;



h) Không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ;



i) Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h.

Tân Trường