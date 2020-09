Xe chở cát quá khổ 'làm mưa làm gió', CSGT bó tay vì... cân hỏng?

browser not support iframe.

Xe container chở cát "có ngọn" tung hoành trên đường mòn

Theo ghi nhận của PV những ngày giữa tháng 8/2020, hàng ngày có rất nhiều xe tải chở cát lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn các huyện Tân Kỳ và Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An), hướng ra các tỉnh phía Bắc.

Có những xe tải cỡ lớn, xe hổ vồ (HOWO), đặc biệt là nhiều xe đầu kéo chở container chất đầy cát vượt quá thành thùng được che bạt sơ sài, thậm chí có xe còn không che bạt chở cát chạy rầm rập trên đường.

Loạt xe đầu kéo chở thùng container chở cát đắp ngọn trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Tân Kỳ, Nghệ An. (Ảnh chụp ngày 19/8/2020).

Theo quy luật, mỗi ngày bắt đầu từ khoảng 14h trở đi, cả đoàn xe đầu kéo thùng container (đã cắt bỏ nóc thùng để tăng diện tích sử dụng) từ các tỉnh phía Bắc theo đường Hồ Chí Minh tiến vào các điểm khai thác mỏ, bãi tập kết cát, sỏi trên địa bàn các xã Nghĩa Đồng và Nghĩa Bình (huyện Tân Kỳ) để “lấy hàng”.

Đến khoảng sau 16h, các xe chở cát có ngọn này bắt đầu xuất bến trở ra các tỉnh phía Bắc theo đường cũ. Một số xe che bạt sơ sài, có những xe không che bạt, cát rơi vãi xuống đường, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Thời gian hoạt động mạnh nhất của các xe này chủ yếu vào buổi chiều tối đến sáng hôm sau. Khi “ăn” đầy cát, các xe nằm chờ một thời gian ngắn rồi đồng loạt xuất phát.

Một chiếc xe đầu kéo thùng container đã cắt nắp thùng vào bãi lấy cát.

Một chiếc container đang lấy cát ở khu vực xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ.

Cát đã được đắp ngọn vào thùng container cắt nóc.

Những container cát lênh khênh “vượt chốt” CSGT?

Vào khoảng 16h30’ ngày 19/8/2020, sau khi lấy đầy cát tại một bến tập kết cát, sỏi trên địa bàn huyện Tân Kỳ (Nghệ An), chiếc xe đầu kéo mang BKS 90C- 106.94 (kéo theo rơ moóc BKS 90R-007.37 với container đầy ắp cát) bắt đầu tiến về các tỉnh phía Bắc.

Thời điểm này, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An đi xe mang BKS màu xanh 37A-006.47 đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh tại địa bàn xóm 1, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ (giáp ranh với xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn) nhưng không hề yêu cầu dừng xe chiếc xe có dấu hiệu quá khổ để kiểm tra.

Chiếc xe đầu kéo chở container cát quá khổ thản nhiên vượt qua chốt Cảnh sát giao thông. (Ảnh cắt từ clip chiều ngày 19/8/2020)

Chiều tối cùng ngày (19/8), phóng viên tiếp tục ghi nhận nhiều xe đầu kéo (có thùng container) khác chở đầy cát, lưu thông hướng Nam – Bắc. Đặc biệt, chiếc xe kéo theo rơ moóc mang BKS 36R-020.20 chở đầy cát, không có bạt che chắn lưu thông “băng băng” trên đường Hồ Chí Minh mà không hề thấy lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Chiếc xe kéo rơ moóc mang BKS 36R-020.20 chở đầy cát lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Nam – Bắc không che bạt.

Thùng container che bạt sơ sài, cát rơi vãi suốt dọc tuyến đường.

Ngoài những chiếc xe đầu kéo thùng container, nhiều chiếc xe tải cỡ lớn, xe Howo chở cát có dấu hiệu quá khổ tấp nập lưu thông trên tuyến đường này hàng ngày. Tình trạng trên đã kéo dài một thời gian nhưng lực lượng chức năng không xử lý triệt để.

Hàng ngày, tuyến đường Hồ Chí Minh vẫn phải "oằn mình" gồng gánh những chiếc xe trọng tải khủng đi qua, nguy cơ xuống cấp, hư hỏng.

Ngoài những chiếc xe đầu kéo, rất nhiều xe tải chất đầy cát tấp nập lưu thông trên đường Hồ Chí Minh.

Ngày 31/8, trao đổi qua điện thoại với phóng viên về tình trạng này, ông Hồ Văn Sự - Đội trưởng Đội Thanh tra – An toàn (Cục Quản lý đường bộ II, đơn vị quản lý, bảo trì tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Nghệ An) cho biết, sau khi kết thúc kế hoạch phối hợp 12593 (1) thì Bộ Công an đã có thông báo số 13 (2), trong đó có chỉ rõ việc tuần tra, kiểm soát tải trọng trên tuyến thì trách nhiệm chính là của lực lượng cảnh sát.

“Bên Công an có lực lượng khép kín địa bàn về thời gian, có đội cảnh sát đường Hồ Chí Minh, còn Thanh tra chúng tôi làm nhiệm vụ trên địa bàn 6 tỉnh (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế - PV), do lực lượng mỏng nên đi được chỗ này thì mất chỗ kia”, ông Sự phân trần.

Khi tiếp nhận phản ánh của PV, một lãnh đạo Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết: "Theo Thông tư mới của Bộ Công an về xử lý xe quá tải thì bắt buộc phải qua cân của lực lượng công an hoặc lực lượng của ngành giao thông vận tải (GTVT) thì mới xác định được có vi phạm hay không.

Tuy nhiên, ở khu vực này không có cân của ngành GTVT, còn cân mà Bộ trang bị cho chúng tôi thì trục trặc suốt nên không cân được.

Việc xử lý xe quá tải vẫn được chúng tôi tiến hành thực hiện liên tục, nhưng trong hồ sơ xử lý không ghi cụ thể xe vi phạm là loại xe gì, xe tải, xe container hay loại xe khác… Chúng tôi cũng không bóc tách số liệu cụ thể về hình thức vi phạm này. Vì vậy, khi đánh giá riêng vi phạm của các loại xe rất khó".

Cũng theo vị này, tình trạng xe tải, xe kéo container vào chở cát ở Nghệ An như phóng viên phản ánh chỉ xảy ra theo mùa hoặc theo công trình chứ không thường xuyên.

Về vấn đề phát hiện, xử lý, vị lãnh đạo Đội CSGT số 3 Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An nêu khó khăn: "Quân số của đội cũng mỏng nên việc xử lý cũng khó khăn, không trực tiếp 24/24h được".

(1) Kế hoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA thực hiện việc tuần tra, kiểm soát xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ.

(2) Thông báo số 13/TB-BCA-V11 ngày 8/9/2016 kết luận hội nghị tổng kết kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA ngày 21/11/2013 của liên Bộ Công an – Bộ Giao thông vận tải về kiểm soát tải trọng xe.

Khoản 4 Điều 18 Thông tư 46/2015/TT-BGTVT quy định về chiều cao xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ: Trường hợp xe chở hàng rời, vật liệu xây dựng như đất, đá, cát, sỏi, than, quặng hoặc các hàng có tính chất tương tự, chiều cao xếp hàng hóa không vượt quá chiều cao của thùng xe ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe.

Nhóm PV