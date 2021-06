Xe chở cột điện lật nhào, đè thanh niên vượt đèn đỏ tử vong

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Sáng 27/6, Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) vừa xử lý xong hiện trường vụ xe container chở cột điện bê tông lật nhào, đè chết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 22h đêm 26/6, xe đầu kéo chở cột điện bê tông chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (hướng An Phú đi quốc lộ 1K). Khi đến ngã tư trước cổng khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B (thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) thì va chạm với xe máy do một thanh niên điều khiển vượt đèn đỏ băng qua đường.

Xe đầu kéo nằm "phơi bụng" sau cú lật.

Nam tài xế sau đó đánh lái khiến xe đầu kéo và hàng chục cọc bê tông bị lật xuống đường đè chết nam thanh niên điều khiển xe máy.

Tại hiện trường, xe đầu kéo nằm chắn ngang đường Mỹ Phước Tân Vạn, thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn, mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ tai nạn.

Nhận thông tin, công an thành phố Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông. Một xe cẩu cũng được điều đến để giải tỏa hiện trường.

Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo atgt.vn