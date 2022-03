Xe biển xanh gây tai nạn lao vào bên đường, 2 người bán hoa quả tử vong

Do va chạm với xe máy, chiếc xe ô tô biển xanh mất lái lao vào vỉa hè khiến 2 người bán hoa quả tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h15’ sáng hôm nay 27/3 trên tuyến QL 47 đoạn chạy qua phố Cao Sơn, phường An Hưng, TP Thanh Hóa (Thanh Hóa).

Vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô biển xanh mang BKS 36M-002.67 do tài xế Nguyễn Văn Thông (SN 1983, trú phường Thiệu Dương, TP Thanh Hóa) điều khiển đến ngã tư giao nhau trên phố Cao Sơn thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 36P1-91.49 do ông Lê Hải Đàm (SN 1956, trú TP Thanh Hóa) điều khiển.

Sau khi va chạm với xe máy, xe biển xanh mất lái lao vào góc vỉa hè khiến 2 người bán hoa quả gồm Lê Văn A. (SN 1957, trú phường An Hưng) và Hoàng Văn H. (trú huyện Hậu Lộc) tử vong tại chỗ. Ông Đàm bị thương nhập viện cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe biển xanh tông đổ xe máy, tông lên vỉa hè và húc vào sạp hàng hoa khiến hoa quả bị hư hỏng...

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế đã đến Công an phường An Hưng trình diện. Hiện Công an TP Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường và đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trần Nghị