Truy tìm lái xe 3 bánh bỏ đi sau va chạm với xe máy khiến 3 người thương vong

Sau khi xảy ra va chạm giao thông với 1 chiếc xe máy làm 3 nam thanh niên ngã ra đường khiến 1 người chết, 2 người bị thương, người điều khiển xe 3 bánh đã không dừng lại mà rời khỏi hiện trường.

Tối ngày 26/6, tin từ Công an phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26/6, tại cầu Tạnh Xá 1 (ngã 3 đường Lạc Long Quân giao đường Lê Thánh Tông), phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa.

Thời điểm trên, xe máy mang BKS 36B-274.xx (chưa xác định người điều khiển) lưu thông trên đường Lê Thánh Tông, trên xe có 3 người, khi tới ngã 3 trên đã va chạm với xe mô tô 3 bánh (chưa rõ BKS và người điều khiển).

Hình ảnh 3 thanh niên đi xe máy ngã ra đường sau va chạm với xe mô tô 3 bánh.

Hậu quả, 3 người ngồi trên xe máy gồm: L.Đ.M., N.V.A. và L.Q.H. ngã văng xuống đường, bị thương nặng được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, L.Q.H. (SN 1993; ngụ khu chung cư Đông Phát, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) đã tử vong tại bệnh viện.

Hình ảnh chiếc môtô và người điều khiển bỏ đi khỏi hiện trường sau va chạm giao thông.

Đáng nói, sau khi tai nạn xảy ra, lái xe mô tô 3 bánh đã bỏ mặc các nạn nhân, tiếp tục điều khiển xe bỏđi khỏi hiện trường.

Hiện Công an phường Đông Sơn đã phát đi thông báo và đề nghị công an các địa phương phối hợp truy tìm lái xe trên tới cơ quan công an trình diện, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo nld.com.vn