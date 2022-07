Vụ xe khách đâm xe bồn ở Nghệ An: Nguyên nhân nghi do 'giấc ngủ trắng' của tài xế

Liên quan đến vụ tai nạn giữa xe khách và xe bồn ở Nghệ An xảy ra vào rạng sáng 19/7, bước đầu lực lượng chức năng đã xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, vào khoảng 03h30' ngày 19/7/2022, trên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận khối 12, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, xe khách biển kiểm soát 29B - 606.79 lưu thông hướng Thanh Hóa - Vinh chở 41 người, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe bồn biển kiểm soát 37R - 0481 chở xi măng (xe bồn đang dừng đỗ ở mép bên phải lề đường để sửa chữa).

Cú va chạm mạnh khiến đầu xe khách biến dạng, hư hỏng nặng, đuôi xe bồn bị móp, tài xế xe khách tử vong tại chỗ, 04 hành khách bị thương, số người còn lại trên xe khách đều an toàn.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe bồn.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Hoàng Mai, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát Giao thông (thuộc Công an tỉnh Nghệ An) đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, hỗ trợ đưa các hành khách đến bệnh viện để theo dõi, kiểm tra sức khỏe.

Qua khám nghiệm hiện trường và lời khai của những người có liên quan cùng những chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ dẫn đến vụ tai nạn là do tài xế xe khách khi điều khiển thiếu chú ý quan sát (lái xe có biểu hiện ngủ gật) nên đã đâm tự do (không có vết phanh) vào đuôi xe bồn đang dừng đỗ phía trước.

Đối với xe bồn đã dừng đỗ đúng quy định, có bật đèn cảnh báo, có đặt vật cảnh báo phía đuôi xe. Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn thẳng, đèn đường sáng, tầm nhìn không bị che khuất.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, các cơ quan chức năng liên quan đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các hành khách bị thương trong vụ tai nạn.

Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, Infonet đã đưa tin, khoảng 3h45’ ngày 19/7/2022, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo có người mắc kẹt sau tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai.

Tại hiện trường, xe khách chạy hướng Hà Nội - Vinh đã đâm vào xe bồn chở xi măng khiến tài xế xe khách tử vong tại chỗ, nhiều hành khách bị mắc kẹt trong xe, một số người bị thương.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức công tác cứu nạn, hướng dẫn, đưa các hành khách ra ngoài an toàn; đồng thời, sử dụng các thiết bị chuyên dụng, cắt dỡ phần cabin bị biến dạng, đưa thi thể tài xế xấu số ra ngoài.

Việt Hòa