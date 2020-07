Vụ tai nạn xe khách làm 40 người thương vong tại Kon Tum: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế Mai Hải Nam

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Mai Hải Nam, người điều khiển xe khách gây tai nạn khiến 40 người thương vong tại huyện Sa Thầy, Kon Tum.

Tài xế Mai Hải Nam.

Sáng ngày 23/7, nguồn tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Mai Hải Nam (39 tuổi, Ngọc Lặc, Thanh Hóa) về hành vi vi phạm quy định trong tham gia giao thông đường bộ (quy định tại Điều 260, Bộ luật hình sự).

Mai Hải Nam là người lái xe khách (BKS 36B-02232) gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 6 người chết và 34 người bị thương tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Như Infonet đưa tin trước đó, khoảng 4h sáng ngày 11/7, chiếc xe khách loại 45 chỗ ngồi BKS 36B-02232 của nhà xe Minh Thắng di chuyển theo hướng từ tỉnh Thanh Hóa đi Đắk Lắk, khi đi đến huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, chiếc xe đi theo Quốc lộ 14C (sai tuyến đăng ký vận tải hành khách).

Đến đoạn đường tại đèo Ngọc Vinh, xe mất lái và lao xuống vực sâu 20m khiến 6 người chết, 34 người bị thương.

Hiện, cơ quan chức năng đang xử lý theo quy định.

Bá Tứ