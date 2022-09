'Nhồi nhét' chật cứng người, lái xe viện lý do cả nể, chiều lòng hành khách

Dịp lễ 2/9 năm nay, hàng loạt xe bị Cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện chở quá số khách tại các cửa ngõ Thủ đô đều trình bày nhiều lý do mong bỏ qua vi phạm.

Phát hiện nhiều xe nhồi nhét khách

Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài tới 4 ngày nên nhu cầu về quê, du lịch, thăm thân... của người dân tăng đột biến.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) tại các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô và gần các bến xe, lực lượng CSGT của Cục CSGT và Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã sớm triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra, chốt trực từ sáng 31/8 để hướng dẫn, phân luồng giao thông, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.

Ngay từ chiều 31/8 và đầu giờ sáng 1/8, lực lượng CSGT Hà Nội liên tục phát hiện, xử lý các phương tiện xe khách “nhồi nhét” khách và đón trả khách không đúng nơi quy định.

Đội CSGT số 14 kiểm tra xe khách vi phạm chở quá số người quy định tại đường Giải Phóng.

Chiều tối 31/8, đi cùng Đội CSGT số 14 tại đường Giải Phóng giao với đường Kim Đồng (cách bến xe Giáp Bát vài trăm mét), PV đã ghi nhận, chỉ trong hơn nửa giờ đồng hồ, nhiều trường hợp xe khách bị xử lý vì lỗi chở quá số người quy định.

Cụ thể, xe khách BKS 18B-001.7xx chở khách từ bến xe Giáp Bát đi Giao Thủy (Nam Định) do tài xế Nguyễn Văn P điều khiển chỉ được phép chở 29 người nhưng khi CSGT kiểm tra thì phát hiện 35 người đang ở trên xe.

Khi bị CSGT dừng xe, lập biên bản, lái xe P. thanh minh, biết chở quá khách là vi phạm nhưng khách cứ vẫy xe xin về sớm, không đợi chuyến sau nên nhà xe đành cả nể đã cho khách lên xe.

"Khách hàng là thượng đế, nhiều khi chúng tôi cũng chỉ muốn chiều lòng khách. Giờ bị phạt thế này thì chuyến đi này lỗ lớn", tài xế P. buồn rầu.

Quá trình kiểm tra, Đội CSGT số 14 cũng phát hiện xe khách BKS 18B-016.xx chở quá 3 người so người quy định. Tài xế lái xe khách này cũng trần tình, do nể khách nên mới cho quá số người lên xe.

Hành khách như nêm trên một chiếc xe chở quá số người.

Cùng thời điểm này, tại khu vực đường Phạm Hùng, lực lượng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) và TTGT đã phát hiện, lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có xe khách chở quá số người quy định, chạy sai tuyến, dừng đỗ trái quy định.

Điển hình, tổ công tác đã dừng kiểm tra xe khách 37F-001.xx chạy tuyến Nghệ An - Bắc Ninh do ông N.H.T điều khiển chở quá 6 người theo quy định.

Thiếu tá Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, năm nay, người dân được nghỉ 4 ngày nên nhu cầu về quê, đi du lịch rất lớn. Chiều 31/8 và sáng nay (1/9), lượng phương tiện lưu thông trên tuyến Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng... tăng đột biến.

"Từ sáng 31/8, Đội CSGT đường bộ số 6 đã bố trí 100% cán bộ, chiến sỹ ứng trực đảm bảo giao thông, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, chở quá số người quy định", Thiếu tá Chinh cho hay.

Tài xế xe khách chở quá số người quy định viện lý do "chiều lòng khách hàng".

Xử lý nghiêm mọi vi phạm

Thiếu tá Phùng Đông Hà, cán bộ Đội CSGT số 14 cho biết, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa hiện tượng xe khách "nhồi nhét" khách trong kỳ nghỉ lễ 2/9, lực lượng CSGT số 14 và Thanh tra giao thông tăng cường phối hợp tuần tra, xử lý những trường hợp vi phạm.

"Trên các tuyến đường Đội CSGT số 14 quản lý có bến xe Nước Ngầm và bến xe Giáp Bát. Chính vì vậy, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông các quận và của thành phố xử lý nghiêm các trường hợp xe khách đón trả khách không đúng nơi quy định và đặc biệt là hiện tượng chở quá số người quy định", Thiếu tá Phùng Đông Hà nói.

Theo Thiếu tá Trần Quang Chinh, do trên địa bàn đơn vị quản lý có bến xe Mỹ Đình và tuyến cửa ngõ Thủ đô nên tình hình giao thông rất phức tạp, Đội đã bố trí cán bộ, chiến sỹ hóa trang, mật phục ghi hình các xe vi phạm để xử lý.

Thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, toàn bộ những cán bộ, chiến sỹ trong Phòng đều được tăng cường để làm nhiệm vụ trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Ban ngày, buổi tối và những khung giờ cao điểm, lực lượng CSGT tăng cường phân luồng, chống ùn tắc thì đến đêm, các tổ công tác 141 của Phòng CSGT đã triển khai mạnh mẽ, hiệu quả phòng, chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

Để tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu Cục CSGT và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT.

Tập trung tuần tra khép kín, tăng cường sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT; đặc biệt các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, ùn tắc giao thông, như vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người quy định, tải trọng, đi ngược chiều, không có giấy phép lái xe...

Đồng thời. chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ…

Xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyển, khu vực có nguy cơ cao xảy ra TNGT, ùn tắc giao thông, các trục chính ra vào Hà Nội và TP.HCM, các tuyến quốc lộ, các đầu mối giao thông trọng điểm, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, các bến tàu, nhà ga, các điểm đang thi công; kịp thời khắc phục sự cố, tai nạn, đặc biệt là trên những tuyến giao thông huyết mạch...

Theo baogiaothong.vn