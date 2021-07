Công an TP Huế truy tìm nam thanh niên đi xe máy độ chế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Những hình ảnh của nam thanh niên đi xe máy gây tai nạn giao thông chết người được camera an ninh trong khu vực ghi lại.

Chiều nay (12/7), tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Huế) cho biết đơn vị đang tổ chức truy tìm người gây tai nạn giao thông bỏ trốn khiến một người phụ nữ tử vong.

Trước đó, vào khoảng 20h45 ngày 8/7 tại số 44 Lý Nam Đế (phường An Hòa, TP Huế) xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đạp do bà Trần Thị Thu H. (SN 1955, trú phường An Hòa, TP Huế) điều khiển. Sau khi xảy ra tai nạn, người điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường và không đến cơ quan chức năng trình diện, chiếc xe đạp bị hư hỏng.

Vụ tai nạn giao thông khiến bà Trần Thị Thu H. bị thương nặng và đến 7h ngày 9/7 thì tử vong.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an TP Huế tổ chức khám nghiệm hiện trường và bước đầu xác định, người điều khiển xe máy gây tai nạn giao thông có các đặc điểm là nam khoảng 20-30 tuổi, đi xe Honda Dream cao (màu sơn nâu – trắng, có ống xả khói nổ rất to, phần tay cầm lái có độ lại phần núm tay dạng sứa) tóc ngắn, dáng người cao, thể trạng trung bình.

Thanh niên gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khi xảy ra tai nạn, người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, mặc quần jean lửng màu xanh hoặc tối màu và mặc áo thun màu trắng (hoặc các màu gần giống màu trắng).

Sau khi gây tai nạn cho bà Trần Thị Thu H., nam thanh niên điều khiển phương tiện chạy vào khu kiệt 4 hoặc kiệt 6 thuộc đường Lý Nam Đế (phường An Hòa, TP Huế).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế thông báo đến các cơ quan đơn vị và toàn thể cán bộ nhân dân nếu ai biết thông tin về người điều khiển cũng như phương tiện gây tai nạn giao thông kể trên cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Huế).

Mọi thông tin cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Huế) theo địa chỉ: Đội Điều tra Tổng hợp – Công an TP Huế (52 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, TP Huế). Điện thoại liên hệ: 02343.823.279 hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Nguyễn Thanh Liêm đang thụ lý án (SĐT: 0935.260181).

