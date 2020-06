Tổ công tác đặc biệt 140 chặn đứng tội phạm hình sự, lái xe có cồn trên đường phố

Cùng với tổ công tác 141, Hà Nội đã có thêm tổ công tác đặc biệt 140 với chức năng và nhiệm vụ là kiểm tra, xử lý các đối tượng tội phạm và tệ nạn xã hội trên các tuyến giao thông. Hiện đã có 3 tổ công tác 140 được thí điểm tại quận Cầu Giấy, hoạt động từ ngày 28/5 đến nay, các tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có lỗi chở quá số người quy định, sử dụng chất có cồn khi lưu thông trên đường.

Hà Nội đã có thêm tổ công tác đặc biệt 140.

Được biết, 1 tổ công tác đặc biệt 140 gồm 8 cán bộ chiến sĩ do Đội Cảnh sát giao thông - Cảnh sát trật tự (CSGT, CSTT) chủ trì, thuộc các lực lượng: cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát ma tuý và công an phường. Trong khi đó, tổ công tác đặc biệt 141 bao gồm 3 lực lượng: cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự.

Tổ công tác đặc biệt 140 làm nhiệm vụ trên đường Trần Duy Hưng.

Một tổ công tác đặc biệt 140 do Thiếu tá Lê Anh Tuấn, Phó đội trưởng Đội CSGT trật tự Công an quận Cầu Giấy làm Tổ trưởng, khi làm nhiệm vụ trên đường Trần Duy Hưng, trong vài giờ đồng hồ, Tổ đã kiểm tra, xử lý hàng chục phương tiện và người vi phạm giao thông, lập biên bản theo đúng quy định.

Người vi phạm giao thông đã được xử lý, lập biên bản theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài xử lý vi phạm, tổ công tác 140 còn tuyên truyền luật, nhắc nhở nhiều trường hợp vi phạm.

Mắc lỗi vi phạm không mũ bảo hiểm, anh Nguyễn Xuân T. (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: ”Tôi rất đồng tình với các xử lý của các chiến sĩ trong Tổ công tác, nhanh chóng và nghiêm chỉnh. Hôm nay tôi vi phạm là do nhà ở gần đây nên chủ quan, quên không đội mũ. Tôi thấy mình có lỗi thì phải chấp hành nộp phạt thôi. Sau tôi sẽ không để vi phạm tái diễn”.

Trường hợp vi phạm nồng độ cồn sẽ bị xử lý rất nghiêm.

Theo ghi nhận của PV, vào lúc 10h ngày 9/6, trên đường Phạm Văn Bạch, dưới cái nóng kỷ lục của mùa hè Hà Nội, các chiến sĩ tổ công tác 140 vẫn căng mình làm nhiệm vụ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời kiểm tra các phương tiện có dấu hiệu vi phạm.

Thời tiết nắng nóng, tổ công tác rất vất vả trong việc xử lý các phương tiện.

Những chai nước nhỏ phần nào giúp các chiến sĩ "giải nhiệt" ngày nắng nóng khi tạm nghỉ ít phút.

Các chiến sỹ trong tổ công tác 140 vẫn bám chốt, ứng trực trong nắng nóng gay gắt

Ngoài việc hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về giao thông đường bộ, các chiến sĩ còn có nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thuộc phạm vi địa bàn tuần tra, kiểm soát; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thành viên tổ công tác 140 giúp người dân buộc lại xe hàng bị đổ trên đường Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy.

Chia sẻ với PV, Trung tá Nguyễn Thế Sơn cho biết: “Khi tiến hành kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phải chú ý ứng xử văn hóa, đúng mực với người dân.

Tuy nhiên, đối với những trường hợp có căn cứ hoặc nghi vấn liên quan đến tội phạm hình sự, chúng tôi sẽ sử dụng nghiệp vụ, trấn áp kịp thời, thu giữ tang vật; sau đó đưa về trụ sở Công an phường gần nhất để phối hợp xử lý”.

Thời gian đầu ra quân, tổ 140 tập trung xử lý các trường hợp thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, vi phạm nồng độ cồn, xe 3 gác tự chế giả danh thương binh. Đặc biệt, tổ còn kiểm soát chặt việc mang vũ khí, chất kích thích, ma túy, hàng lậu khi tham gia giao thông. Trong tuần đầu tiên thực hiện, 4 nghi phạm liên quan đến tội hình sự bị tạm giữ và bàn giao về Công an các phường để điều tra, làm rõ.

Ngày 28/5, Công an quận Cầu Giấy ban hành Kế hoạch số 140/KH-CACG nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn quận. Mỗi tổ công tác gồm 3 chiến sĩ CSGT-TT, 1 cảnh sát ma túy, 2 cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội và 2 chiến sĩ thuộc Công an phường sở tại. Đây là mô hình tổ công tác thí điểm cấp quận, huyện đầu tiên của cả nước, nhằm đảm bảo trật tự ATGT, trật tự xã hội và phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Theo thống kê, từ ngày 28/5, đến hết ngày 8/6, tổ công tác 140 Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành xử lý 241 trường hợp, phạt 185.450.000 đồng, tạm giữ 34 xe mô tô, 10 bộ giấy tờ, xử phạt tại chỗ 197 trường hợp.

Ngoài ra, tổ công tác 140 đã phát hiện, đấu tranh xử lý 14 trường hợp, tạm giữ 20 đối tượng. Trong đó, 03 đối tượng liên quan tới sử dụng xe chưa rõ nguồn gốc; 03 trường hợp liên quan tới sử dụng công cụ hỗ trợ; 08 trường hợp liên quan tới tàng trữ, sử dụng mua bán chất ma túy.

Anh Hùng