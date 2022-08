Hé hộ nguyên nhân xe tải húc tung lan can cầu Thanh Trì lao xuống sông, lái xe bơi vào bờ thoát chết

Theo lãnh đạo Đội CSGT số 14, khi lên cầu Thanh Trì, do anh T. buồn ngủ dẫn đến mất lái, chiếc xe tải lao qua dải phân cách, tông gãy lan can cầu rồi lao xuống sông Hồng.

Trưa 30/8, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Đội CSGT số 14 – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ ô tô tải lao từ trên cầu Thanh Trì xuống sông Hồng vào rạng sáng cùng ngày.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Theo vị lãnh đạo Đội CSGT số 14, vụ tai nạn xảy ra lúc khoảng 4h sáng nay (30/8) tại cầu Thanh Trì, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Vào thời điểm đó, anh L.V.T. (38 tuổi, ở Nam Định) lái ô tô tải BKS 15C-134.91 di chuyển theo hướng huyện Gia Lâm vào nội thành Hà Nội.

Khi lên cầu Thanh Trì, xe tải này lao qua dải phân cách, tông gãy lan can cầu rồi lao xuống sông Hồng. Rất may, tài xế xe tải đã bơi được vào bờ. Chiếc xe tải này húc bay dải phân cách mềm khoảng 24m và 3 khoảng lan can bị đổ. Vụ tai nạn khiến giao thông vào giờ cao điểm buổi sáng qua cầu Thanh Trì ùn tắc.

"Đến 7h cùng ngày, sự cố trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục và không còn xảy ra ách tắc giao thông, các chiến sĩ Đội CSGT số 14 đang tập trung phân luồng, điều tiết phương tiện giao thông qua lại”, vị lãnh đạo Đội CSGT số 14 thông tin thêm.

Dải phân cách trên cầu Thanh Trì bị hư hỏng sau vu tai nạn.

Nói về nguyên nhân vụ tai nạn, vị lãnh đạo Đội CSGT số 14 chia sẻ: "Nguyên nhân ban đầu được cho là lái xe buồn ngủ, dẫn đến mất lái và xảy ra vụ tai nạn nêu trên. Sau khi xe rơi xuống sông Hồng, tài xế đã cố gắng bơi được vào bờ và gọi điện cho chủ xe tới.

Sau đó, lái xe được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua thăm khám ban đầu, bác sĩ xác định lái xe bị áp lực khi rơi xuống sông Hồng, may mắn không bị thương gì nghiêm trọng".

Cũng theo lãnh đạo Đội CSGT số 14, đến khoảng 6h cùng ngày, chủ xe tới hiện trường vụ tai nạn và đang phối hợp với cơ quan công an tiến hành trục vớt chiếc xe này lên bờ. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô tải không chở hàng hóa và rất may là không kéo ai xuống sông. Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hải Ngọc