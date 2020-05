Vụ chìm ghe 5 người tử vong ở Quảng Nam: Tìm thấy 2 thi thể còn lại

Theo đó, khoảng 23h20 khuya 9/5, thi thể anh Lê Văn Hà (SN 1987, người lái ghe) đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, tất cả 5 thi thể đã được tìm thấy.

Nỗ lực tìm kiếm, đến 5h30 sáng nay (10/5), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thi thể anh Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (SN 1993) tại bến An Lương, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên.

Đây là 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ lật, chìm ghe xảy ra trên sông Thu Bồn làm 5 người tử vong. Trước đó, 3 thi thể được tìm thấy là Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994) và Nguyễn Đức Tính (SN 1998) và Võ Hùng Tâm (SN 2000, tất cả cùng trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa).

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng - ngày hôm qua 9/5 đã đến kiểm tra hiện trường vụ chìm ghe. Ông Hùng cho rằng, vụ tai nạn chìm ghe lần này cũng tương tự như vụ việc xảy ra cách đây 2 tháng tại huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) làm 6 người tử vong. Các nạn nhân cũng đi trên phương tiện dân sinh và không có áo phao nên mới dẫn đến hậu quả đau lòng.

Người dân địa phương ra bến sông Thu Bồn chờ đợi tin tức các nạn nhân ngày 9/5.

Ông Hùng đề nghị, các đơn vị liên quan của Quảng Nam trong thời gian tới cần siết chặt việc kiểm tra phương tiện giao thông đường thủy, kể cả phương tiện dân sinh; kiên quyết xử lý nghiêm các phương tiện không trang bị phao cứu sinh, áo phao... để hạn chế những vụ tai nạn như thế này.

Như Infonet đã đưa tin, khoảng 15h chiều 8/5, sau khi ăn uống vui chơi, 11 nam thanh niên (cùng trú ở xã Duy Nghĩa) lên ghe rời cồn cát ở thôn Thuận Tình (xã Cẩm Thanh, TP Hội An) để về lại xã Duy Nghĩa. Khi đến giữa sông, do gặp sóng lớn nên chiếc ghe bị chìm làm cả 11 người ngã xuống nước. Vụ chìm ghe làm 5 người tử vong, 6 người còn lại may mắn được tàu hút cát và tàu đánh cá cứu sống.

Quảng Nam: Xác định nguyên nhân ban đầu vụ lật ghe 5 thanh niên mất tích Liên quan đến vụ lật ghe trên sông Thu Bồn (Quảng Nam) xảy ra ngày hôm qua (8/5), bước đầu cơ quan chức năng xác định do chiếc ghe nhỏ nhưng chở đông người, khi ghe đến giữa dòng sông thì bị lật làm 5 người mất tích.

Sơn Tùng