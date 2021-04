Tiền Giang: Bắt 23 đối tượng, tạm giữ 43 xe đua trái phép trên QL50

Phòng CSGT Công An tỉnh Tiền Giang đang phối hợp ngành chức năng xác minh, làm rõ vụ đua xe trái phép trên quốc lộ 50.

Sáng 26/4, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng CSGT Công An tỉnh Tiền Giang cho biết, đang phối hợp ngành chức năng xác minh, làm rõ vụ đua xe trái phép trên quốc lộ 50.

Tối 25 rạng 26/4, lực lượng CSGT Công An tỉnh Tiền Giang phối hợp Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Công an huyện Chợ Gạo tổ chức chốt chặn trên quốc lộ 50 thuộc địa bàn xã An Thạnh Thủy huyện Chợ Gạo đã phát hiện, ngăn chặn 1 vụ đua xe trái phép quy mô lớn.

Các lực lượng đã khống chế bắt giữ 23 đối tượng có liên quan đến vụ đua xe trái phép, đồng thời tạm giữ 43 mô tô các loại.

Xác minh ban đầu xác định nhóm đua xe trái phép này có hàng chục đối tượng, đa số là thanh thiếu niên ở các huyện Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công Tây, thành phố Mỹ Tho….

Cũng theo lực lượng CSGT, Công an tỉnh phối hợp Công an thị xã Cai Lậy mật phục bắt hàng trăm “quái xế” từ các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long… tụ tập trên QL1 đoạn qua địa bàn thị xã Cai Lậy để đua xe trái phép.

Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang khởi tố 11 bị can trong vụ đua xe trái phép trên QL1.

Lực lượng công an khống chế bắt giữ 90 đối tượng và tạm giữ 110 mô tô các loại, trong đó, có nhiều phương tiện đã thay đổi kết cấu nhằm phục vụ mục đích đua xe trái phép.

Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang xác nhận, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về hành vi "tổ chức đua xe trái phép" và "gây rối trật tự công cộng". Trong đó, 7 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Võ Hoàng Khang, Nguyễn Thanh Hiển, Nguyễn Hoàng Khánh, Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Nhã Phong, Nguyễn Vũ Minh Nhựt và Huỳnh Văn Hí (đều ngụ ở Tiền Giang), để điều tra về hành vi "tổ chức đua xe trái phép". Bốn đối tượng cho tại ngoại gồm: Lê Hữu Thiện, Trương Hoài Bảo, Nguyễn Hữu Dương và Lương Huỳnh Tuấn (cùng ngụ tỉnh Tiền Giang), để điều ra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Theo atgt.vn