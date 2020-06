Sự cố máy bay trượt khỏi đường băng Tân Sơn Nhất: Tạm thu bằng lái 2 phi công

Trước đó, thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết vào lúc 12 giờ 22 phút ngày 14-6, chuyến bay VJ322 của Vietjet hành trình từ Phú Quốc đến TP HCM, khi hạ cánh xuống đường băng 25L/07R của sân bay Tân Sơn Nhất đã trượt ra bên ngoài lề cỏ (mép đường băng), dẫn đến một lốp bị nổ. Tại thời điểm hạ cánh có mưa to, gió giật. Rất may, tổ lái đã dừng được máy bay.

Ngay lập tức, lực lượng khẩn nguy tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã có mặt kịp thời và đưa được toàn bộ hành khách cùng thành viên phi hành đoàn vào nhà ga an toàn. Hành khách cũng đã nhận hành lý trong nhà ga và ra về bình thường. Đại diện Vietjet xác nhận hãng cũng đã giải phóng toàn bộ hành khách.

Tuy nhiên, sự cố khiến đường băng 25L-07R bị ảnh hưởng, chưa thể khai thác trở lại, trong khi đường băng 25R-07L đang bảo trì khiến sân bay phải tạm thời đóng cửa. Việc đóng cửa tạm thời sân bay Tân Sơn Nhất trong hơn 3 giờ vào chiều 14-6 đã ảnh hưởng đến tình hình khai thác của các hãng hàng không vận chuyển khách đi/đến TP HCM, hàng loạt chuyến bay ở các địa phương khác không thể cất/hạ cánh tại Tân Sơn Nhất.

Anh Lê Quân (ngụ TP HCM) cho biết anh và nhóm bạn đã phải ngồi cả buổi chiều ở sân bay Phú Quốc và chưa biết khi nào máy bay mới cất cánh về Tân Sơn Nhất. Ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, xác nhận có 13 chuyến bay từ Phú Quốc đi sân bay Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng nhưng đến 17 giờ 30 phút, các tuyến bay bắt đầu được nối trở lại, hành khách đã ra máy bay chuẩn bị về TP HCM.

Ít nhất 3 chuyến bay xuất phát từ Cam Ranh đi TP HCM cũng phải đổi lịch bay. Bên cạnh đó, sân bay này cũng đón khoảng 7 chuyến bay khác phải hạ cánh khẩn cấp vì không thể đến TP HCM.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, tại thời điểm đóng cửa cả hai đường băng Tân Sơn Nhất, có 23 chuyến bay đang hoạt động để về Tân Sơn Nhất hạ cánh bị ảnh hưởng trực tiếp. Còn theo hãng Vietnam Airlines, dự kiến gần 165 chuyến bay của Vietnam Airlines Group sẽ phải thay đổi giờ khai thác và chuyển hướng hạ cánh đến sân bay khác vì sự cố này. Bamboo Airways cũng thay đổi giờ khai thác và sân bay hạ cánh của 25 chuyến bay.

Cùng ngày, liên quan đến sự cố, Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Nam, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam và Vietjet điều tra nguyên nhân, giải quyết vụ việc theo quy định. Hiện nhà chức trách quyết định tạm thu bằng lái của 2 phi công và đình chỉ phi hành đoàn để phục vụ điều tra.

Theo Vietjet, tình huống máy bay hạ cánh trượt khỏi đường băng do ảnh hưởng của thời tiết xấu, mưa lớn là có thể xảy ra trong ngành hàng không. Một cán bộ ngành hàng không cũng xác nhận máy bay hạ cánh đúng thời điểm mưa to, gió lớn. Tuy nhiên, về độ cao trần mây, tầm nhìn vẫn bảo đảm cho máy bay hoạt động bình thường. Còn về nguyên nhân tại sao máy bay trượt ra khỏi đường băng thì phải chờ điều tra. Có thể do gió lớn, phi công không điều khiển tốt hoặc là do nổ lốp hay do đường băng trơn...

