Thanh niên tổ chức sinh nhật, uống rượu điều khiển xe ô tô gây thương vong 4 người

Chiều 6/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã tạm giữ tài xế Nguyễn Văn Toàn (21 tuổi, ở phố Hòa Bình, phường Quang Trung, TP Hải Dương) gây ra vụ tai nạn trên đường Tuệ Tĩnh kéo dài thuộc phường Bình Hàn (TP Hải Dương) khiến 4 người thương vong.

Toàn và chiếc xe ô tô gây tai nạn. (Ảnh cơ quan công an cung cấp).

Trước đó, vào tối 4/5, Toàn tổ chức sinh nhật và uống rượu bia. Đến khoảng 22h, thanh niên này đi về bằng ô tô với tốc độ cao trên đường Tuệ Tĩnh kéo dài.

Khi đến trước cửa số nhà 216 (phường Bình Hàn), ô tô của Toàn lấn làn đường, tông trực diện vào xe máy điện đi theo hướng ngược lại.

Cú tông khá mạnh khiến nữ sinh Trần Hoàng Phương Anh (15 tuổi) tử vong, người ngồi sau tên Phạm Bảo Ngọc Anh (18 tuổi) bị thương.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi gây tai nạn, Toàn phóng xe bỏ chạy về phía đường gom An Định. Đến khu vực gầm cầu vượt Phú Lương, ô tô của Toàn tiếp tục va chạm với một xe máy làm 2 thanh niên bị thương.

Sau khi đưa Toàn về trụ sở công an làm việc, tiến hành đo nồng độ cồn, kết quả nồng độ cồn trong hơi thở vượt ngưỡng rất cao: 0,815mg/lít khí thở.

Toàn hiện đang theo học lái xe ô tô tại một cơ sở sát hạch, cấp bằng lái xe ô tô trên địa bàn thành phố, thời điểm trước khi gây tai nạn, Toàn chưa thi và chưa được cấp giấy phép lái xe.

Đối tượng Nguyễn Văn Toàn tại cơ quan Công an.

Thiếu tá Nguyễn Văn Quyết, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an TP Hải Dương cho biết: “Sau khi có đủ các chứng cứ, cơ quan Công an đã tiến hành ra lệnh tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc và đối tượng theo quy định của pháp luật".

Vụ việc hiện đang được cơ quan Công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Qua vụ việc, cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm Luật Giao thông đường bộ, khi chưa được cấp bắng lái, giấy phép lái xe thì không được tự ý thuê, mượn xe mô tô, ô tô để điều khiển, tham gia giao thông, đặc biệt là không được uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và mọi người…

Nghị định 100 của Chính phủ đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, chế tài áp dụng xử lý đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông vi phạm về nồng độ cồn rất nghiêm khắc.

Ngoài ra, nếu gây tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng thì người vi phạm, ngoài bị phạt tiền còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vì sự an toàn của chính bạn và mọi người, khi đã điều khiển phương tiện tham gia giao thông hãy nói không với bia, rượu và các chất kích thích bị cấm.

Mức phạt phổ biến liên quan đến nồng độ cồn theo quy định tại Nghị định 100 đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô có một trong các hành vi:

- Điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. (Điểm c khoản 6 Điều 5) sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng; ngoài ra, sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng.

- Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. (Điểm c khoản 8 Điều 5) sẽ bị phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng; ngoài ra, sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng.

- Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. (Điểm a, b khoản 10 Điều 5) sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Tiến Anh