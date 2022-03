'Dính' nồng độ cồn bị giữ xe, tài xế than 'giỗ bố vợ khó từ chối rượu'

Vi phạm nồng độ cồn 'khủng' bị CSGT giữ xe máy trên phố cổ tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), nam tài xế thanh minh 'giỗ bố vợ nên khó từ chối rượu'.

Người đàn ông chở vợ đến nhà ngoại ăn giỗ bố vợ, lúc về bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn mức cao.

Điển hình, 20h15 tối 6/3, tại khu vực phố cổ thuộc đường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội), Tổ công tác đặc biệt Y14/141 Công an TP Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Văn Khương, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường sắt (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm Tổ trưởng đã tiến hành dừng xe máy mang BKS 18K-294.xx do người đàn ông điều khiển, chở sau một phụ nữ.

Ngay sau khi vào chốt, Tổ công tác thông báo kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn. Kết quả, người điều khiển xe máy BKS 18K-294.xx là anh V.L.V (SN 1982 ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn mức 1,231 miligram/lít khí thở.

Đây là mức vi phạm nồng độ cồn rất cao, gấp hơn 2 lần mức xử phạt kịch khung hiện tại (là 0,4 miligram/lít khí thở). Anh V.L.V trần tình vừa sang nhà ngoại ăn giỗ bố vợ về. Vì là đám giỗ bố vợ, nên cũng khó từ chối uống rượu.

Thiếu tá Nguyễn Văn Khương giải thích cho tài xế V.L.V biết sự nguy hiểm của việc uống rượu bia tham gia giao thông, đồng thời nhắc nhở anh V. nếu lần sau uống rượu bia không được điều khiển phương tiện. Anh V. đã ký vào biên bản vi phạm, biên bản tạm giữ xe, rồi cam kết không tái phạm.

Sau đó, Tổ công tác Y14/141 đã gọi taxi để đưa vợ chồng anh V. L.V về nhà đảm bảo an toàn.

Thiếu tá Khương cho biết, với mức vi phạm nồng độ côn cao, anh V. sẽ bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước GPLX từ 22-24 tháng và còn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ xe máy đến 7 ngày.

Trước đó, tại địa bàn phường Cự Khối, quận Long Biên (TP Hà Nội), vào chiều 2/3, Tổ công tác Y14/141 cũng phát hiện lái xe ô tô BKD 30F – 631.86 là V.V.K (SN 1968 ở phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn mức 0,8 miligram/lít khí thở, vượt gấp đôi mức xử phạt kịch khung.

Theo atgt.vn